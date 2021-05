Honor Band 6 è un wearable eccezionale, che non ti aspetteresti di poter pagare così poco. Eppure, grazie ai super sconti Amazon del momento, puoi averlo a 39€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Honor Band 6 in super offerta su Amazon

Un design bello e particolare, con uno schermo super ampio da 1,47″ di tipo AMOLED: visibilità perfetta in qualsiasi condizione di luminosità. Sul display, potrai tenere sotto controllo tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo hai collegato in Bluetooth, ma non solo.

Infatti, è l’alleato perfetto per la salute grazie a funzionalità come il rilevamento del battito cardiaco e del livello di ossigeno presente nel sangue, ma non solo: potrai sfruttarlo per tenere sotto controllo le tue performance sportive. Il wearable supporta ben 10 modalità di workout differenti.

Per portare subito a casa Honor Band 6 a prezzo regalo, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon sconto di 10€ prima di metterlo nel carrello, direttamente su Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super offerte Amazon: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch