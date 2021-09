Una serie di genialate tech, di sfizi super utili che puoi toglierti su Amazon spendendo meno di 10€: prodotti che non sapevi di volere, insomma. Lo shopping a basso costo può andare a braccetto con la tecnologia e questi prodotti che ho scovato oggi ne sono un esempio. Non importa quale sceglierai: godono tutti di spedizioni rapide e gratis.

Amazon: genialate tech super economiche

La prima chicca è una presa smart di ottima qualità, garantita dal brand Tipo. Questo gioiellino, si collega a Internet in WiFi, e ti permette di rendere smart qualsiasi cosa non lo sia: dal forno elettrico, al condizionatore, passando per la banale lampada. Un gioiellino, super semplice da configurare, che prendi a 9,99€ appena.

Il secondo gioiellino è un dispositivo che ti permetterà di portare il Bluetooth dove non c'è. Sulla vecchia autoradio? Su quelle bellissime casse, che suonano bene, ma il Bluetooth proprio non ce l'hanno? Nessun problema, con questo dispositivo, nessun problema. Il prezzo? Ridicolo: 9,99€ appena.

Il terzo prodotto è un comodissimo telecomando Bluetooth, che renderà foto e video con lo smartphone perfetti. Infatti, dopo averlo collegato, basterà premere un pulsante per scattare un foto oppure fare un video. Pensa a quanto potrebbe essere comodo per un selfie panoramico oppure una foto di gruppo! Uno sfizio che puoi toglierti a 6,99€ appena.

Un altro degli sfizi tech che non puoi che toglierti è questa microcamera portatile. Usala come preferisci senza il vincolo dei cavi: funziona attraverso batteria portatile. Le riprese sono in HD e non manca la visione notturna. Portalo a casa a 9,90€ appena.

A seguire, un cappello che è perfetto per la stagione fredda in arrivo. Infatti, oltre a essere molto caldo e anche dotato di auricolari Bluetooth integrati, con tanto di microfono per parlare al telefono e pulsanti per la gestione rapida. Tutta la parte smart è estraibile, così il cappellino può essere lavato. Non perdere l'opportunità di portarlo a casa a prezzo ridicolo: solo 9,99€ perché la stagione fredda non è ancora partita. A breve i prezzi saliranno.

L'ultima chicca è questo cavo, che ho anche io e che è utilissimo. Un solo prodotto, tutte le uscite che ti servono: tipo C, Lightning oppure microUSB. Realizzato in nylon e rinforzato alle estremità, è anche super robusto. Prendilo adesso a 5,94€ appena: un vero e proprio affare, considerando la qualità del prodotto.

Visto quante genialate tech a meno di 10€ puoi trovare su Amazon?

