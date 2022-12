Amazon FUORI TUTTO: 32€ per la magnifica lampada SMART da terra multicolore

Una meraviglia. Per questo te l’ho segnalata, una lampada smart di design bella come questa e – sopratutto – da terra, è difficile da trovare a questo prezzo. Nel momento in cui te la segnalo, incredibilmente puoi portarla a casa a 32€ circa appena, ma è un’offerta lampo! Per verificare se è ancora possibile prenderla devi spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni, veloci e gratuite, sono garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Bellissima esteticamente, impreziosisce immediatamente l’ambiente dove decidi di posizionarla. Complice la tecnologia a LED – e i 20W di potenza massima assorbita – è in grado di offrire potente illuminazione ovunque desideri. Che si tratti di posizionarla vicino alla TV oppure accanto alla scrivania del PC, starà benissimo. Puoi scegliere non solo il colore dell’illuminazione, ma anche la sua intensità.

Puoi gestirne ogni aspetto tramite telecomando in dotazione, ma non solo! Infatti, come anticipato si tratta di un prodotto smart. Infatti, la tua lampada da terra multicolore può essere abbinata in Bluetooth allo smartphone. A quel punto, potrai gestirne ogni aspetto sfruttando la specifica applicazione.

Insomma, un prodotto decisamente interessante che – proprio per potenza e dimensioni – difficilmente è possibile prendere a questo prezzo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo da Amazon. Se sei fra i fortunati che troveranno l’offerta lampo ancora attiva, potrai prenderla a 32€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.