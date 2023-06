Amazon Fire TV Stick 4K in offerta: risparmi il 50%

Il Fire TV Stick 4K di Amazon è il dispositivo ideale per trasformare la tua TV in una vera e propria esperienza cinematografica. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 50%, al prezzo di 34,99€ invece di 69,99€. Grazie alla qualità 4K Ultra HD, il Fire TV Stick 4K offre immagini brillanti e dettagliate, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Oltre alle immagini di alta qualità, potrai godere di un audio di livello home theater con il supporto per Dolby Atmos, che avvolgerà l’ambiente con un suono coinvolgente e realistico, disponibile per alcuni titoli selezionati e utilizzando un impianto stereo compatibile.

Con il Fire TV Stick 4K, avrai accesso a un’incredibile varietà di contenuti. Potrai guardare migliaia di film e episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri.

Oltre ai contenuti in streaming, potrai anche accedere alla TV in diretta grazie agli abbonamenti a servizi come DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity e altri. Inoltre, avrai accesso gratuito a contenuti su Pluto TV e YouTube. Il Fire TV Stick 4K è dotato di un telecomando vocale Alexa, che ti permette di cercare e avviare la riproduzione di contenuti utilizzando la tua voce. Potrai anche controllare i tuoi dispositivi per la Casa Intelligente compatibili, chiedendo ad Alexa di regolare le luci, visualizzare i video delle telecamere supportate, riprodurre musica e molto altro.

Con una configurazione semplice e intuitiva, potrai accedere rapidamente alle tue app preferite, alla TV in diretta e alle sezioni che usi più frequentemente dal menu principale. Il design compatto del Fire TV Stick 4K permette di inserirlo facilmente nell’ingresso HDMI della tua TV, senza occupare spazio e senza essere troppo visibile.

Insomma, il Fire TV Stick 4K di Amazon offre una soluzione completa per trasformare la tua TV in un centro di intrattenimento di alta qualità, con immagini in 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos, una vasta selezione di contenuti e il controllo semplice e intuitivo tramite il telecomando vocale Alexa. Non farti assolutamente scappare questa offerta: oggi il Fire TV Stick 4K ti costa esattamente la metà del suo normale prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.