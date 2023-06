Amazon FAVOLA TECH: 6 gadget pazzeschi da 5€ a 15€, tutti da avere

Approfittando super occasioni c’è più gusto a fare shopping su Amazon! Dai un’occhiata a questi gadget che, grazie ai coupon, costano pochissimo in questo momento: si parte da meno di 5€! Le spedizioni sono sempre veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Ricorda: per spuntare il prezzo più basso devi sempre attivare l’offerta in pagina, esattamente come nell’esempio. Sei pronto? Guardali tutti!

Un caricatore USB super rapido da ben 35W che fa affidamento sulla tecnologia Gun per garantirti il massimo delle prestazioni in dimensioni super compatte. Doppia porta USB di tipo C per una ricarica ultra rapida di tutti i tuoi dispositivi. Prendilo a 14,99€ appena.

Questa piastra di ricarica wireless non potrebbe essere più comoda: puoi ricaricare i tuoi dispositivi in piatto oppure alzare l’apposito supporto, appoggiare lo smartphone e ricaricarlo in verticale: potrai avere il display sempre sotto controllo. In gran sconto puoi portarlo a casa a meno di 5€.

Con questa speciale custodia potrai portare lo smartphone a mare senza alcun problema e addirittura utilizzarlo per scattare fotografie in acqua: non ci sarà il rischio che si rovini. Si tratta infatti di speciali protezioni impermeabili, super sicure e anche super comode grazie al supporto da collo. La confezione da 2 pezzi la prendi in promozione a meno di 6€.

Questo ottimo sistema è in grado di rendere smart anche la più vecchia delle autoradio. Infatti, basta che quella della tua macchina supporti la radio FM e il gioco è fatto: inserisci l’accessorio nella porta accendisigari e subito hai a disposizione il Bluetooth (per collegare lo smartphone) tramite il quale riprodurre la musica che ami di più, un vero e proprio sistema di vivavoce, un porta USB per la ricarica e un ingresso USB per memorie esterne. Ciliegina sulla torta: un ingresso AUX per collegare tramite cavo i tuoi dispositivi (e il cavo è in omaggio!). Prendilo a 11,99€.

Questo utilissimo accessorio è perfetto per trasformare lo smartphone in un PC: collegalo alla sua porta USB C e – immediatamente – ottieni 3 ingressi USB A ai quali collegare diverse periferiche (come mouse, tastiere, memorie esterne, stampanti e un sacco di altri accessori). Naturalmente, puoi usarlo anche con tablet e computer con porta USB C. Comodissimo e robusto, lo prendi a 10,99€ appena.

Per finire, un ottimo paio di auricolari Bluetooth – perfetti per ascoltare la tua musica preferita e per parlare al telefono – dotati di un design strepitoso. Bellissimi esteticamente, hanno un’ottima qualità del suono e godono di ottima autonomia energetica. Prendili a 11,99€.

Visto che eccezionali affari? Approfitta degli sconti Amazon e porta a casa adesso questi gadget tech a prezzo speciale: si parte da meno di 6€ e le spedizioni sono sempre rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Attenzione però: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.