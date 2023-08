Amazon fa SOGNARE: quasi 2000€ di sconto su questo bundle Sony

Trasforma il salotto di casa tua in un cinema con questo set firmato Sony composto dalla smart TV super premium Sony BRAVIA XR da 83″ e dalla incredibile soundbar HT-G700 con subwoofer wireless. Puoi approfittare di uno sconto di 2000€ e toglierti finalmente lo sfizio di avere il bundle dei desideri a un prezzo più accessibile che mai: puoi già completare il tuo ordine oppure continuare a leggere per scoprire tutte le caratteristiche di ognuno di questi due prodotti top di gamma.

Il bundle Sony dei sogni è in enorme sconto su Amazon

Un set che difficilmente, a prezzo pieno, si pensa di acquistare. Per fortuna, con l’attuale promozione Amazon è possibile risparmiare quasi 2000€ e portare a casa due prodotti di qualità elevatissima.

Smart TV Sony Bravia XR

Sony BRAVIA XR-83A80L rappresenta un nuovo standard di eccellenza nel mondo dei televisori. Con un design elegante e una tecnologia all’avanguardia, questo prodotto è destinato a trasformare l’esperienza di intrattenimento domestico. Ecco una descrizione dettagliata che mette in evidenza le sue caratteristiche principali.

Qualità dell’Immagine:

Tecnologia OLED: Offre neri profondi e colori vivaci, garantendo un’immagine realistica e dettagliata.

Risoluzione 4K: Con una risoluzione di 4K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, le immagini sono nitide e fluide.

XR OLED Contrast Pro: Aumenta colore e contrasto come mai prima d’ora, offrendo una qualità d’immagine senza precedenti.

Audio Innovativo:

Acoustic Surface Audio+: Trasforma lo schermo in uno speaker, creando un’acustica potente che si muove con l’azione.

Subwoofer Integrati: Amplificano i bassi, offrendo un’esperienza audio che si avvicina a quella di una soundbar di fascia alta.

Design Sofisticato:

Superficie a Filo in Metallo: Si armonizza con qualsiasi interno, aggiungendo un tocco di eleganza all’ambiente.

Supporto per TV in Alluminio a 3 Vie: Offre la massima praticità e versatilità, permettendo di scegliere tra diverse posizioni.

Cuore smart:

Google TV: Accesso a oltre 700.000 film ed serie TV da tutti i servizi di streaming, organizzati in base ai tuoi interessi personali.

Ricerca Vocale: Permette di controllare il televisore senza il telecomando, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva.

Esperienza di Gaming:

Ottimizzato per PlayStation 5: Progettato per offrire un’esperienza di gioco incredibile, rendendo al meglio la grafica e gli spazi sonori dei giochi moderni.

Contenuti Esclusivi:

BRAVIA CORE: In esclusiva per i possessori di TV BRAVIA, offre 10 film da riscattare con qualità HDR fino a 4K, oltre a 24 mesi di streaming illimitato.

Insomma, Sony BRAVIA XR-83A80L non è solo un televisore, ma un centro di intrattenimento completo che offre un’esperienza visiva e sonora senza pari. Che si tratti di film, serie TV, giochi o musica, questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca il massimo in termini di qualità e design.

Soundbar Sony HT-G700

La Sony HT-G700 è una soundbar di alta qualità che promette di migliorare l’esperienza audio della tua casa. Ecco una descrizione dettagliata del prodotto per aiutarti a comprendere le sue caratteristiche e i motivi per cui potresti considerare di acquistarlo.

Caratteristiche Principali:

Tecnologia Surround 3.1 Canali : Con la tecnologia Sony Vertical Surround e il supporto per Dolby Atmos e DTS:X, questa soundbar è in grado di elevare l’audio stereo a una qualità surround a 7.1.2 canali, offrendo un’esperienza audio immersiva.

: Con la tecnologia Sony Vertical Surround e il supporto per Dolby Atmos e DTS:X, questa soundbar è in grado di elevare l’audio stereo a una qualità surround a 7.1.2 canali, offrendo un’esperienza audio immersiva. Altoparlante Centrale Dedicato: Grazie all’altoparlante centrale, ogni dettaglio viene catturato chiaramente, sia che si tratti di dialoghi veloci nelle serie TV, di frasi sussurrate nei film o di ogni nota delle tue canzoni preferite.

Centrale Dedicato: Grazie all’altoparlante centrale, ogni dettaglio viene catturato chiaramente, sia che si tratti di dialoghi veloci nelle serie TV, di frasi sussurrate nei film o di ogni nota delle tue canzoni preferite. Potenza di 400W : La potenza di 400W garantisce che tu sia immerso nell’azione, con un’installazione semplice e veloce tramite Bluetooth o HDMI eARC/ARC.

: La potenza di 400W garantisce che tu sia immerso nell’azione, con un’installazione semplice e veloce tramite Bluetooth o HDMI eARC/ARC. Subwoofer Wireless Potente: L’HT-G700 è dotato di un subwoofer wireless che offre bassi più ricchi e profondi, migliorando ulteriormente l’esperienza audio.

Potente: L’HT-G700 è dotato di un subwoofer wireless che offre bassi più ricchi e profondi, migliorando ulteriormente l’esperienza audio. Quattro Modalità Audio : Puoi scegliere tra modalità Cinema, Musica, Vocale e Notturna, a seconda delle tue esigenze, per un’esperienza audio su misura.

: Puoi scegliere tra modalità Cinema, Musica, Vocale e Notturna, a seconda delle tue esigenze, per un’esperienza audio su misura. Design Elegante: La soundbar e il subwoofer presentano un design elegante che si adatta perfettamente all’arredamento della tua casa.

Se stai cercando un sistema audio che possa migliorare significativamente l’esperienza sonora del tuo televisore, la Sony HT-G700 potrebbe essere la scelta giusta per te. Con la sua tecnologia surround avanzata, l’altoparlante centrale dedicato, il potente subwoofer wireless e le diverse modalità audio, offre un suono cristallino e immersivo che può trasformare il modo in cui guardi film, ascolti musica o giochi.

Inoltre, con il suo design elegante e il prezzo scontato, rappresenta un investimento di valore che può aggiungere un tocco di classe al tuo sistema di intrattenimento domestico.

Dunque, la Sony HT-G700 è una soundbar che offre molto più di un semplice miglioramento dell’audio del tuo televisore. Con le sue caratteristiche avanzate e il design elegante, è un prodotto che promette di offrire un’esperienza audio di alta qualità. Se stai cercando un modo per portare l’esperienza cinematografica a casa tua, questo potrebbe essere il prodotto giusto per te.

Un’occasione da non perdere

Insomma, considerando che il prezzo della TV è di 5999€ mentre quello della soundbar è di 450€, il prezzo pieno del set è di 6449€. Approfittando dell’offerta Amazon del momento, hai modo di risparmiare ben 1995€ e prendere tutto a 4453,08€ appena.

Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se le promozione non è già finita. Ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata a pochi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.