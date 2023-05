Amazon Echo Show di nuovo in offerta: super-sconto del 21%

Oggi Amazon propone l’Echo Show 8 in forte sconto. L’acclamato schermo smart con Alexa integrato può essere tuo a solamente 94€, grazie ad uno sconto del 21% sul suo normale prezzo di listino. Davvero niente male!

L’Echo Show 8 di seconda generazione è un dispositivo eccezionale che combina un display HD da 8 pollici con la regolazione automatica dei colori e altoparlanti stereo per offrire un’esperienza coinvolgente nell’intrattenimento. Con la sua telecamera da 13 MP e l’inquadratura automatica, ti mantiene al centro dell’immagine durante le videochiamate, il che rende le comunicazioni più naturali ed efficaci. Basta chiedere ad Alexa di chiamare qualcuno e l’Echo Show 8 farà il resto.

Oltre alle funzioni di comunicazione, l’Echo Show 8 semplifica la tua vita quotidiana. Puoi tenere traccia degli appuntamenti nel calendario, impostare promemoria, utilizzare comandi vocali per impostare timer, aggiornare liste di cose da fare e ricevere aggiornamenti sul traffico. Inoltre, puoi controllare i dispositivi compatibili della tua casa intelligente, come telecamere e luci, utilizzando lo schermo interattivo o la voce. L’Echo Show 8 offre anche un’esperienza di intrattenimento completa. Puoi guardare film e serie TV in HD con audio stereo tramite servizi come Prime Video, Netflix e altri.

Con la compatibilità di Amazon Music, Apple Music e Spotify, puoi anche chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita. Amazon Photos ti consente di trasformare lo schermo dell’Echo Show 8 in una cornice digitale per mostrare i tuoi ricordi. Grazie alla regolazione automatica dei colori, le tue foto saranno visualizzate in modo ottimale in qualsiasi condizione di luce. Non farti scappare questa offerta e acquista l’Echo Show 8 in forte sconto su Amazon!

