Amazon: Echo Show 5 + Ring Video Doorbell Wired a 69€ invece di 143€

Con i saldi Amazon di inizio gennaio c'è solo da fare scorta di tecnologia. Fra le migliori occasioni del giorno, non passa certo inosservata la possibilità di prendere un bundle pazzesco a prezzo piccolissimo. Mi riferisco ad Echo Show 5 di seconda generazione insieme a Ring Video Doorbell Wired, videocitofono smart. Porti tutto a casa a 69€ invece di 143€. Completa l'ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon Echo Show 5 con Ring Video Doorbell Wired: prezzo super ghiotto

Il primo è un eccellente smart display di ultima generazione, perfetto per vedere e ascoltare Alexa. Sfruttalo per qualsiasi informazione ti occorra chiedere, ma anche per gestire la casa smart e non solo. Infatti, puoi anche guardare Netflix e Prime Video sul pannello da 5,5″ e – se lo desideri – puoi effettuare una videochiamata. Infatti, il dispositivo è dotato di videocamera frontale, che puoi oscurare quando vuoi.

Il prodotto che ricevi insieme è pronto a cambiare il modo in cui guardi chi c'è alla porta. Si tratta di un campanello (o videocitofono) smart, che ti consente di ricevere una notifica su smartphone o smart speaker (e display) quando qualcuno è alla porta. Vedi, grazie alla videocamera integrata, di chi si tratta da qualsiasi angolo del mondo e decidi se è il caso di aprire o meno. Si tratta del modello a cavo, quindi non con batteria, che però è super semplice da montare e configurare. Naturalmente, è pienamente compatibile con Alexa: da subito, potrai sfruttarlo insieme al tuo nuovo smart display.

Insomma, la combo perfetta, adesso a meno di metà prezzo su Amazon. Completa l'ordine al volo e porta a casa Echo Show 5 di seconda generazione (modello 2021) insieme a Ring Video Doorbell Wired. Prendi tutto a 69€ invece di 143€: il risparmio è del 52% e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.