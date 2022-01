Amazon Echo Show 5: a quasi METÀ PREZZO è un autentico REGALO

Amazon Echo Show 5 (2021), l'ottimo smart display che integra le funzionalità dell'assistente vocale Alexa per supportarti in ogni esigenza, è protagonista di un'offerta che ti consentirà di averlo a quasi la metà del prezzo.

Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 41%, pagherai appena 49,99 euro con un risparmio di 35 euro.

Amazon Echo Show 5 (2021) in offerta ad un prezzo ridicolo

L'assistente vocale Alexa sarà sempre a disposizione per esaudire ogni richiesta in modo semplice ed immediato: imposta sveglie e timer, controlla il calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming. Il tutto usando solo la tua voce.

Gestisci la tua smart home controllando da remoto i dispositivi compatibili (come telecamere e luci), tenendo sempre d'occhio l'abitazione mediante la videocamera integrata. L'apparecchio perfetto per mostrare le tue foto a familiari ed amici: con Amazon Photos trasformerai lo schermo in una vera e propria cornice digitale.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello il tuo Amazon Echo Show 5 (2021): oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.