Amazon Echo Dot di 3a generazione a meno di 25€, imperdibile

Oggi Amazon Echo Dot può essere tuo ad un prezzo imbattibile. L’acclamato altoparlante smart di Amazon dotato dell’assistente vocale Alexa è disponibile a metà del suo normale prezzo di listino: lo pagherai solamente 24,99€. È un accessorio incredibilmente utile, che andrà a rivoluzionare completamente la tua vita quotidiana. Credici quando ti diciamo che una volta che farai entrare Alexa nella tua vita non vorrai più tornare indietro, l’assistente vocale di Amazon è utilissima e incredibilmente semplice da utilizzare.

Alexa è un assistente vocale sviluppato da Amazon che consente agli utenti di interagire con dispositivi intelligenti compatibili, come gli altoparlanti Echo, utilizzando solo la voce. Con Alexa, gli utenti possono effettuare chiamate, inviare messaggi, riprodurre musica, ottenere notizie e informazioni meteo, controllare i dispositivi della domotica e molto altro ancora. Alexa è in grado di comprendere una vasta gamma di comandi vocali e può essere personalizzato con skill (app) di terze parti per estendere ulteriormente le sue funzionalità.

Il modello in offerta è l’Echo Dot di terza generazione, che offre un audio ricco e potente. Sebbene l’Echo Dot in realtà si presti ad una pluralità di usi diversi, non dimentichiamoci che stiamo parlando in primo luogo di un altoparlante, perfetto per riprodurre i tuoi brani preferiti in modo davvero semplice. Puoi collegarlo, via Bluetooth, al tuo telefono, oppure potrai limitarti a dire “Alexa metti un po’ di musica” e l’assistente vocale riprodurrà automaticamente le tue playlist preferite utilizzando la piattaforma di streaming che utilizzi normalmente. È compatibile con Amazon Music, Spotify, Apple Music e pressoché ogni altra piattaforma principale, tra cui anche Tidal.

Normalmente l’Echo Dot di 3a generazione viene proposto a 49,99€, ma oggi può essere tuo a meno di 25€. Non fartelo assolutamente sfuggire, con Prime la spedizione è gratuita. La disponibilità è immediata, il che significa che lo riceverai entro domani. Se non sei ancora abbonato a Prime, puoi sempre richiedere il periodo di prova gratuita di 30 giorni: oltre alle spedizioni rapide e gratuite, otterrai accesso anche a tutti i servizi di Amazon, tra cui Prime Video, Twitch Prime Gaming, Amazon Music e Amazon Foto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.