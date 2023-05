Amazon Echo Buds in forte sconto: le migliori CUFFIE ECONOMICHE con ANC

Se stai cercando un paio di auricolari TWS e sei disorientato dalle mille proposte sul mercato, abbiamo proprio quello che potrebbe fare al caso tuo. Sapevi che anche Amazon produce auricolari Bluetooth? Gli Echo Buds offrono un’esperienza audio di alta qualità grazie alla combinazione di driver di ottima qualità, design in-ear aderente e cancellazione attiva del rumore (ANC). Ovviamente non manca nemmeno una forte integrazione con Alexa e con tutti i prodotti dell’ecosistema di Amazon — il che è un plus niente male.

Oggi gli auricolari Echo Buds possono essere tuoi ad un prezzo decisamente interessante. Sono in forte sconto: tuoi a soli 74,99€ invece di 139,99€. Davvero niente male! Ma ti consigliamo di fare in fretta, perché l’offerta è a tempo limitato. La disponibilità è ovviamente immediata: se gli ordini subito li riceverai a casa entro domani!

Con la cancellazione attiva del rumore, puoi goderti la tua musica preferita o le chiamate senza i rumori di sottofondo fastidiosi. Questi auricolari sono anche piccoli, leggeri e resistenti al sudore, ideali per l’uso in movimento. Con gli Echo Buds, non avrai bisogno di tenere il telefono in mano. Puoi ascoltare la musica in streaming, podcast e audiolibri Audible semplicemente chiedendo ad Alexa tramite l’app. Questi auricolari hanno una durata della batteria fino a 5 ore con una singola carica e fino a 15 ore con la custodia di ricarica.

Inoltre, grazie alla ricarica rapida di 15 minuti, puoi ottenere fino a 2 ore di riproduzione musicale. Gli Echo Buds sono compatibili con iOS e Android, offrendo l’accesso a Siri e all’Assistente Google. Puoi utilizzarli per effettuare chiamate, impostare promemoria e aggiungere articoli alla tua lista della spesa senza dover utilizzare il tuo telefono. Gli Echo Buds sono stati progettati per tutelare la tua privacy, offrendo la possibilità di disattivare i microfoni tramite l’App Alexa e di leggere, ascoltare o eliminare le registrazioni vocali in qualsiasi momento. Inoltre, la custodia di ricarica wireless è compatibile con la base di ricarica wireless con certificazione Qi. Gli Echo Buds sono la soluzione ideale per chi cerca una qualità audio eccezionale e la libertà di muoversi senza dover sempre tenere il telefono in mano. Non farti scappare questa offerta!

