La corte d’appello in California ha stabilito che Amazon è responsabile per i prodotti difettosi sulla sua piattaforma. Se questi articoli provengono da venditori di terze parti o direttamente dall’azienda, il gigante dell’e-commerce ne è comunque responsabile.

Amazon deve tutelare maggiormene i consumatori

Questa è la seconda sentenza importante di un californiano in merito al coinvolgimento di Amazon con prodotti scadenti di venditori di terze parti. La corte d’appello ha respinto l’affermazione di lunga data di Amazon secondo cui l’azienda è solo una piattaforma di servizi intermedia tra acquirenti e venditori di terze parti. Di fatto, quest’ultima ha sempre insistito sul fatto di essere “solo un bazar”. I venditori di terze parti su questa piattaforma sono indipendenti e non fanno parte di Amazon stess. Ma in realtà, la corte d’appello la pensa diversamente in merito.

Nel 2015, una donna ha acquistato un hoverboard venduto da un venditore di terze parti sulla piattaforma di e-commerce. Più tardi, l’hoverboard ha preso fuoco e lei è stata bruciata. In risposta a questo incidente, l’azienda ha dichiarato di essere solo una piattaforma di connessione tra consumatori e venditori. Tuttavia, la Corte d’appello ha dichiarato che “secondo il principio di responsabilità oggettiva della California, in una catena di distribuzione verticale di questo tipo, esiste una connessione diretta tra (Amazon e il prodotto in questione)“.

Il querelante del caso hoverboard, Christopher Dolan ha dichiarato in una dichiarazione che la sentenza è una grande vittoria per i consumatori. Dolan ha affermato: “L’argomentazione di Amazon secondo cui non è coinvolta nel marketing, nelle vendite e nella distribuzione di prodotti, ma è solo un inserzionista, elude la sua responsabilità nei confronti dei consumatori a causa di prodotti difettosi“.

Nell’agosto dello scorso anno, la quarta corte d’appello distrettuale della California ha annullato una sentenza emessa da un tribunale di primo grado nel 2019 a sostegno delle accuse di una donna. L’accusa della clienet affermava di aver acquistato un laptop da un venditore di terze parti su Amazon. Poi la batteria del laptop ha preso fuoco e l’incendio le ha causato ustioni di terzo grado.

Per quanto riguarda questo rapporto, non ci sono dichiarazioni ufficiali del colosso dell’e-commerce. Tuttavia, il suo portavoce afferma che “Per la sicurezza e l’autenticità di tutti i prodotti venduti sulla sua piattaforma, ha investito molto denaro e lavoro. Ciò include l’auditing di venditori di terze parti e la vendita di prodotti ai venditori. L’azienda effettua seri controlli prima della quotazione. Allo stesso tempo, monitora costantemente i venditori chiave sulla piattaforma ”.

Sebbene Amazon faccia molto per tenere sotto controllo i suoi venditori di terze parti, il tribunale ritiene che la compagnia dovrebbe essere responsabile per qualsiasi contrattempo/incidente/problema che si verifica sulla sua piattaforma. Molte persone acquistano da questi venditori di terze parti perché “si fidano” di Amazon.

