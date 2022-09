Amazon dello STUPORE: 5 gadget a meno di 10€ che semplificano la vita

Esistono prodotti incredibilmente economici, che hanno un solo scopo: semplificare la vita quotidiana. Dai un’occhiata a questi 5 gadget, tutti a meno di 10€, che ho selezionato su Amazon. Se sei abbonato ai servizi Prime, li ricevi con spedizioni rapide e gratuite.

La saponetta d’acciaio a 9,25€. Se non ce l’hai, devi provvedere perché è un prodotto utilissimo. Quando hai cattivo odore sulle mani, come quello lasciato dal pesce crudo o dall’aglio, passale sotto l’acqua sfregando lei. Senza usare sapone o additivi di alcun genere, in un attimo sparirà qualsiasi odore. Provare per credere! Il bello è che, proprio per la sua natura, è impossibile consumarla: è infinita.

La penna senza inchiostro, 6 pezzi a 8,99€. Un’altra genialata, per non rimanere mai a secco d’inchiostro. Puoi scrivere, quanto vuoi, usando la speciale punta in acciaio. Il tratto sul foglio viene lasciato per effetto dello sfregamento.

Il cuociriso da microonde per chi odia cucinare a 9,99€. Per me un prodotto insostituibile: ci pensa lui a preparare il cereale che amo di più, senza che io debba occuparmi di tenere d’occhio la cottura. Basta mettere nella speciale pentola acqua e riso, chiudere e metterlo nel forno seguendo le istruzioni su tempo e temperatura. Uno spettacolo!

Il portachiavi smart di Key Smart a 9,99€. Un prodotto spettacolare, che ti permetterà di mantenere in ordine le chiavi e averle sempre a disposizione quando servono. Un prodotto incredibilmente pratico ed efficace: da un mazzo di chiavi disordinate, a un bel blocco super ordinato.

Il porta carte di credito intelligente con protezione RFID a 6,79€. Un prodotto, l’ultimo, che tutti dovremmo avere per una questione di sicurezza. Al suo interno, puoi inserire fino a 8 tessere, fra documenti e strumenti di pagamento, e tenerli al sicuro. Infatti, questo tipo di protezione impedisce a qualsiasi malintenzionato di riuscire a effettuare una scansione delle card a scopo di furto dei dati personali.

Insomma, 5 prodotti pazzeschi e unici nel loro genere. Scopo comune: semplificare la vita di tutti i giorni. A meno di 10€ per ognuno, su Amazon puoi fare un ottimo affare. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite.

