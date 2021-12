Amazon: con questo trucco GRATIS scopri prodotti nascosti

C'è un piccolo trucco, un'estensione per browser Web, che ti consente di scovare su Amazon prodotti nascosti. Merce della quale potresti non capire la qualità fino in fondo, senza conoscerne ogni dettaglio. Ecco come fare per provare subito.

Amazon: il trucco per scoprire prodotti nascosti

Se compri su Amazon, scegliendo un brand di proprietà direttamente del colosso dell'e-commerce, puoi godere senza dubbio di un equilibrio fra qualità e prezzo migliore. Ecco perché è interessante riuscire sempre a scovare, per ogni prodotto, se c'è un'alternativa delle compagnia (di un marchio proprietario o la cui esclusiva prevede la sola vendita sul portale).

Per riuscire a scoprire in tempo reale quali sono i prodotti dietro i quali c'è Amazon, adesso puoi sfruttare l'estensione gratuita per browser Web (Chrome e Firefox) offerta da The Markup.

Si chiama proprio Amazon Brand Detector e – installandola – potrai vedere in tempo reale, in evidenza, quali sono i prodotti da tenere sott'occhio. C'è da sottolineare che, in realtà, questa estensione nasce per sortire l'effetto contrario, cioè “difendersi” in qualche modo dalle possibili strategie di vendita dei colossi del Web, che potrebbero mettere la merce di loro interesse ai primi posti nei risultati di ricerca.

Tuttavia, la novità torna utile in entrambi i modi, a nostro avviso. Del resto, come già anticipato, c'è da ricordare proprio che i prodotti che ruotano intorno ad Amazon godono spesso di un invidiabile equilibrio fra qualità e prezzo (come ad esempio il caffè Solimo). Di conseguenza, installare questa estensione su browser Web Chrome o Firefox potrebbe essere un buon trucco per scoprire ottime occasioni nascoste che non pensavi.