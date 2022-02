Amazon: come annullare la tua iscrizione a Iscriviti e risparmia

Iscriviti e risparmia è il servizio di Amazon che ti permette di risparmiare fino al 15% grazie alle consegne periodiche di un qualsiasi prodotto presente sul Marketplace. In altre parole si tratta di un abbonamento a uno dei prodotti preferiti che utilizzi regolarmente. Potrebbero essere le cialde del caffè, i biscotti o il detersivo per lavare i piatti. Insomma, qualsiasi cosa che dovresti acquistare regolarmente puoi selezionarla e attivare una consegna programmata ogni tot giorni. Ma se quel prodotto ora non ti serve più? Nessun problema, vediamo come puoi annullare la tua iscrizione a Iscriviti e risparmia di Amazon.

Come annullare un'iscrizione a Iscriviti e risparmia di Amazon

Bisogna ammetterlo, Iscriviti e risparmia è un servizio di Amazon super comodo. Non solo eviti di doverti ricordarti di ordinare qualcosa prima che finisca, con il rischio di farlo in ritardo rimanendo senza per qualche giorno, ma puoi anche risparmiare fino al 15% sulla consegna ricorrente.

Tuttavia, non è un caso strano, capita che un determinato prodotto o non ci serve più oppure lo vogliamo sostituire con un altro. In questo caso occorre annullare l'iscrizione a Iscriviti e risparmia di Amazon relativa all'articolo che non vogliamo più ricevere.

Ecco tutti i passaggi da seguire per annullare l'iscrizione direttamente PC:

accedi al sito ufficiale di Amazon da browser inserendo le tue credenziali di accesso (indirizzo email o numero di cellulare e password);

al sito ufficiale di Amazon da browser inserendo le tue credenziali di accesso (indirizzo email o numero di cellulare e password); una volta effettuato l'accesso dovrai spostare il cursore in alto a destra sulla voce “ Account e liste “;

“; in quel menù a tendina dovrai selezionare “ Il mio Iscriviti e risparmia “;

“; una volta che si è aperta la pagina, scegli l'iscrizione da annullare e seleziona “ Modifica “;

“; fai click su “ Annulla l'iscrizione “;

“; infine seleziona “Annulla la mia iscrizione” per confermare.

Da smartphone

Vediamo adesso come annullare l'iscrizione a Iscriviti e risparmia di Amazon direttamente dall'app dello smartphone o del tablet: