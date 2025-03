Amazon Casa: 5 sconti su elettrodomestici di prima scelta (da 18€)

Amazon Casa ed hai tutto quello di cui hai bisogno. Elettrodomestici di prima scelta per rendere la tua cucina un vero set professionale e non fare a meno di alcuna comodità. Per cucinare, pesare ma anche per toglierti degli sfizi e rendere la vita quotidiana una passeggiata. Sono 5 le promozioni da tenere sott’occhio oggi e sono tutte in sconto con ribassi importanti e capaci di rendere il prezzo di partenza un vero affare. Se sei interessato collegati e aggiungili al carrello senza perdere tempo.

5 elettrodomestici per la cucina da acquistare su Amazon con gli sconti

Ognuno ha i propri gusti quindi se ami il caffè americano non sentire i veterani dell’espresso ma anzi, parti ogni mattina con il passo giusto grazie alla Macchina da caffè di Taurus. Con finiture in acciaio inox e lo spegnimento automatico è quella giusta per riempire la tua tazza e non pensare ad altro. La acquisti a 36,99€ con sconto del 26%.

Stai seguendo una ricetta o una dieta? Non può mancare una semplicissima bilancia in cucina. Questo modello digitale non ha bisogno di tanto spazio ed è piccola. Comoda e pratica è anche ad alta precisione. La acquisti a soli 18€ con sconto del 29%.

E perché dover andare al supermercato ogni volta che hai voglia di un po’ di acqua gassata? Creala direttamente a casa con il kit Sodastream Duo Megapack che include non solo il gasatore ma anche una bombola di CO2 e quattro bottiglie. Lo acquisti a 124,99€ con sconto del 26%.

E se quello che manca nella tua cucina è un microonde, non scegliere un modello diverso da questo di Samsung con funzione grill inclusa. 23 litri di capienza e una miriade di ricette preimpostate. Lo acquisti a 99€ con sconto del 9%.

Cucina in modo sano e senza grandi difficoltà con la friggitrice ad aria firmata COSORI, questo modello con cestello da 6,4L è ideale per tutta la famiglia. Doppia resistenza, connessa al WiFi e con ben 12 impostazioni di sistema. Seleziona quella che preferisci con il display LED touch e cucina la qualunque. La acquisti a soli 139,99€ con sconto del 26%.