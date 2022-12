Amazon BOOM: 6 lampadine WiFi colorate a 23€

Prima che sia tardi metto le mani avanti e ti dico subito che un’offerta del genere durerà pochissimo, se vuoi evitare di perdertela dovrai essere veloce. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello 6 lampadine WiFi colorate Aigostar a soli 23,02 euro, invece che 46,99 euro, spuntando il coupon in pagina.

In pratica con questo sconto del 51% ogni lampadina di verrà a costare meno di 4 euro. Avrai la possibilità di metterne una in ogni stanza e creare l’atmosfera che preferisci adatta alla situazione. Potrai controllarle tramite l’app dedicata anche mentre sei fuori casa e così avere un risparmio energetico notevole. Non è necessario nessun hub e sono compatibili anche con Alexa e Google Assistant.

6 lampadine WiFi colorate per una casa intelligente

Queste lampadine smart sono semplicissime da installare, una volta inserite nell’apposito alloggiamento, dovrai semplicemente collegarle alla tua rete WiFi di casa, e il gioco è fatto. A quel punto potrai gestirle tramite l’app Aigosmart, scaricabile gratuitamente sia per iOS che per Android. Inoltre potrai anche condividere il controllo con i componenti della tua famiglia, così che ognuno possa gestire le lampadine in qualsiasi momento e da qualsiasi posto.

Potrai scegliere tra 16 milioni di colorazioni quella che più preferisci e che più si adatta alla circostanza, oppure tra le 26 modalità preimpostate. Utilizzano la tecnologia LED che ti permette di avere un’ottima illuminazione con un notevole risparmio energetico. Infine, potrai anche controllarle con la voce, associandole ha un tuo dispositivo Echo, senza bisogno di nessun hub.

Non farti sfuggire dalle mani quest’opportunità incredibile. Sii rapido perché solitamente i coupon, soprattutto per questo tipo di articoli, svaniscono in un tempo record. Vai adesso su Amazon e acquista le tue 6 lampadine WiFi colorate Aigostar a soli 23,02 euro, invece che 46,99 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

