Ben nascosta su Amazon c'è un'occasione unica. Questo astuccio in metallo è un'edizione limitata per celebrare i settantesimo anniversario delle penne BIC. Con 8€ circa appena porti a casa un prodotto unico, con dentro ben 17 penne di vari tipi.

Le spedizioni sono rapide e gratis, ma le scorte quasi finite: approfittante ora. Godi di spedizioni rapide e gratis e in omaggio ricevi l'astuccio in metallo.

Amazon: edizione limitata BIC a prezzo ridicolo

Un prodotto bellissimo esteticamente, dal puro gusto vintage: l'astuccio è certamente la parte più bella di questa spettacolare edizione limitata. All'interno della scatola in metallo troverai ben 17 penne tutte diverse.

Ci sono le original (punta da 1 millimetro) le multicolor (punta da 1,6 millimetri) le UP (punta 1,2 millimetri) una Exact (punta 0,7 millimetri) e una Collection (punta da 1 millimetri). Dunque, con meno di 9€ porti a casa 17 penne di ottima qualità. Facendo due rapidi conti, il prezzo è di appena 0,52€ a penna e non solo. Infatti, non devi dimenticare che il pezzo forte dell'edizione limitata è il bellissimo astuccio in metallo, uno spettacolare completamento d'arredo.

Non perdere l'occasione del momento, sebbene sia un po' nascosta, questa edizione limitata di BIC la trovi su Amazon a 8,99€ appena: completa velocemente l'ordine prima degli altri e lo ricevi a casa in un giorno. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

