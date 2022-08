Amazon, BOMBA del lunedì: 13€ per questo speaker Bluetooth (-70%)

Un potentissimo speaker Bluetooth di design, realizzato con robusti materiali e resistente al contatto con l’acqua. Un dispositivo perfetto per ascoltare la tua musica preferita ovunque, perfetto da portare in giro. Con gli sconti Amazon del lunedì, risparmi il 70% e lo porti a casa a 13€ circa appena.

Dovrai essere veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Speaker Bluetooth di design: a questo prezzo è imperdibile

Bellissimo sotto il punto di vista estetico, questo dispositivo è compatto e potente. Lo abbini a smartphone, tablet, PC, TV e non solo: ovunque ci sia compatibilità con il Bluetooth. Addirittura, se preferisci altri metodi di riproduzione della musica che ami di più, puoi affidarti allo slot per inserire memorie esterne (microSD) oppure al cavo AUX.

La batteria integrata ricaricabile ti permette l’utilizzo senza il vincolo del collegamento alla rete elettrica. Sarai sempre libero di ascoltare la tua musica preferita ovunque desideri. In più, oltre a essere un prodotto robusto e resistente, è anche pensato per non avere problemi in caso di contatto accidentale con l’acqua.

Ottima la qualità audio, grazie al microfono integrato puoi anche usarlo con un vero e proprio sistema di vivavoce quando telefoni. Insomma, compatto, ma super completo: a questo prezzo, questo ottimo speaker Bluetooth è imperdibile. Spunta il coupon in pagina per risparmiare adesso il 70% su Amazon e fai il tuo affare. Lo porti a casa a 13€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.