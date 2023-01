Amazon, BOMBA by Energizer: kit 3 cavi + zaino a 6€, finirà immediatamente

Probabilmente è un errore di prezzo ed è quindi possibile che questa offerta duri pochissimo. Questo kit, composto da 3 cavi USB/microUSB e uno zaino da 10 litri super resistente, a 6€ circa appena è un regalo. Approfitta dell’assurda occasione Energizer: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un bel tris di cavetti, che puoi utilizzare in una marea di contesti. Sfruttalo per ricaricare o alimentare smartphone, wearable o dispositivi. Super robusti e progettati per durare, è il brand a garantire la loro qualità.

Lo zaino, realizzato dal celeberrimo brand Quechua e personalizzato da Energizer, sarà utilissimo in un sacco di contesti. Ben 10 litri di capienza per tutti i tuoi oggetti più importanti. Quando non lo utilizzi, essendo realizzato con un tessuto morbido, potrai piegarlo e riporlo senza alcun problema.

Non perdere l’occasione di prendere questo spettacolare cavo a mini prezzo su Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 6€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.