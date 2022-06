Amazon Blink Video Doorbell in Italia: campanello smart a prezzo SHOCK

Finalmente è disponibile anche in Italia, e senza preordine, il nuovissimo Blink Video Doorbell. Il campanello smart di Amazon è bellissimo esteticamente, ricco di funzionalità e facilissimo da installare.

La cosa interessante è che il prezzo non potrebbe essere più competitivo. Se qualcuno suona alla porta, ricevi una notifica su smartphone, smart speaker e smart display. La videocamera con sensore FHD è perfetta anche per la visione notturna. Rileva inoltre i movimenti e te li segnala, anche se nessuno suona alla porta.

Super semplice anche l’installazione, che puoi effettuare scegliendo fra alimentazione a cavo oppure tramite batterie stilo (due di tipo AA).

Un prodotto di design, che non potrebbe essere più completo e che puoi portare a casa a un prezzo più che concorrenziale. Da Amazon, puoi già ordinarlo a 59,99€ appena con consegna rapide e gratuita, garantita in una manciata di giorni.

Blink Video Doorbell disponibile su Amazon

Un prodotto molto interessante sotto il punto di vista estetico. Compatto e decisamente bello da vedere, è un gran prodotto di design, che però ha un cuore tutto tecnologico.

Lo installi in pochi minuti e poi potrai sfruttarne il potenziale in abbinata allo smartphone, ma anche a smart speaker e display con Alexa. In particolare, se disponi di un modello con schermo, puoi vedere in tempo reale quello che riprende il sensore FHD integrato. Diversamente, potrai controllarlo tramite l’apposita applicazione.

La praticità di un campanello smart è proprio questa: verifichi da qualsiasi parte del mondo chi suona alla tua porta, anche quando non ci sei. Il rilevamento dei movimenti farà il resto, permettendoti di trasformare questo dispositivo in un vero e proprio sistema di sicurezza. Grazie alla presenza del supporto all’audio bidirezionale, inoltre, potrai interagire con chi è accanto al campanello smart, inviando dei messaggi vocali dal tuo smartphone. Sarà sempre come se fossi presente.

Ovviamente, si tratta di un prodotto che può resistere all’esterno senza problemi: è progettato per resistere ad ogni condizione meteorologica. Insomma, il Blink Video Doorbell è un eccellente campanello smart by Amazon, che porti a casa a 59,99€ appena. Completa l’ordine adesso per accaparrartelo con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.