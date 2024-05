Amazon Blink Indoor, prezzo in picchiata: oggi con maxi-sconto del 43%

La Blink Indoor è una videocamera di sicurezza wireless prodotta da Amazon: offre un monitoraggio efficace della tua casa, sia di giorno che di notte, grazie alla sua visione notturna a infrarossi. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo clamorosamente scontato: la paghi solo 79,99€ invece di 139,99€ (-43%!).

Questa videocamera è progettata per essere estremamente conveniente, con una durata della batteria che arriva fino a due anni grazie all’utilizzo di due batterie AA al litio, inclusa nella confezione, permettendoti così di evitare fastidiose sostituzioni frequenti.

La Blink Indoor si distingue per la sua facilità di installazione che non richiede cablaggi né interventi professionali, rendendola accessibile anche per chi non è particolarmente pratico con la tecnologia. Una volta installata, questa videocamera permette di ricevere notifiche sul tuo smartphone in caso di rilevazione di movimento, grazie all’app Blink Home Monitor. Puoi personalizzare le impostazioni di rilevazione per ricevere avvisi solo quando è realmente necessario.

Inoltre, la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale ti consentono di vedere, ascoltare e parlare con persone e animali domestici in casa tua in tempo reale attraverso l’app, offrendo un ulteriore livello di interazione e sicurezza.

Compatibile con Alexa, la Blink Indoor può essere controllata tramite comandi vocali, permettendoti di visualizzare le immagini in streaming sui dispositivi compatibili (come gli Echo Show), rendendo l’uso ancora più semplice e immediato. Puoi anche salvare e condividere i video registrati localmente con un Sync Module 2 e una chiavetta USB, oppure nel Cloud con un piano di abbonamento che offre una prova gratuita di 30 giorni.

Non farti scappare questa offerta: acquista subito la Blink Indoor con un incredibile sconto del 43%!