Amazon, bazar del COUPON: 5 gadget tech PAZZESCHI a (molto) meno di 20€

Sensazionali affari su Amazon, grazie al coupon. I gadget tech di testa settimana sono spettacolari e costano tutti molto meno di 20€. Per approfittarne, ricorda di attivare sempre l’offerta in pagina, come nell’immagine d’esempio. Spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, disponibilità in promozione limitata.

Questo comodissimo ricevitore Bluetooth può rendere smart la vecchia autoradio, ma anche le casse o le cuffie, che non sono dotati di connessione wireless, ma funzionano ancora benissimo. Basta una pota jack audio da 3,5 millimetri. Grazie a questo utilissimo gadget, potrai abbinare smartphone, tablet e PC in Bluetooth e ascoltare la musica che ti piace di più, ma non solo. Infatti, potrai anche sfruttarlo per parlare al telefono, grazie al microfono integrato. Prendilo a 10,79€ appena.

Con questa custodia impermeabile, potrai agevolmente portare il tuo smartphone a mare, senza preoccuparti che possa bagnarsi o rovinarsi a causa dell’acqua o della sabbia: sarà impossibile. Anzi, potrai addirittura immergerlo in acqua per scattare foto! Prendi la confezione da 2 pezzi a 8,39€.

Un eccezioanle caricatore rapido da 45W, con doppio ingresso USB C, perfetto per ricaricare i tuoi prodotti di elettronica. Prendilo a 11,50€ appena.

Per l’auto, questo caricatore da 95W è quello che ti serve! Doppio ingresso USB: uno di tipo A (da 30W) e uno di tipo C (da ben 65W): puoi persino ricaricare il computer portatile. Bellissimo ed elegante nel design, costa niente adesso. Prendilo a 13,99€ soltanto.

Per finire in bellezza, un ottimo speaker Bluetooth compatto, potente e impermeabile. Perfetto per ascoltare musica e parlare al telefono in vivavoce, c’è persino una comoda ventosa che ti permetterà di attaccarlo in doccia! Spettacolare, adesso costa pochissimo. Portalo a casa a 18,19€ soltanto.

Visto che sensazionali affari puoi fare su Amazon approfittando del coupon? Scegli i tuoi prodotti tech preferiti adesso e completa i tuoi ordini. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità in promozione è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.