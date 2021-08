L'appuntamento con la bancarella tech di Amazon torna in versione super saldi di settembre. Ho selezionato una serie di chicche tech a meno di 25€. Smartwatch, auricolari e non solo: scegli il tuo gadget ora e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: la bancarella tech di settembre è eccezionale

Il primo gadget è quello che mi piace di più in assoluto: un bellissimo smartwatch rugged con design particolarissimo. Super ricco di funzioni, lo puoi usare sia con Android che con iOS: prendilo ora a 18€ circa appena, un affare.

Il secondo prodotto è ancora un ottimo smartwatch, pensato per chi cerca uno stile più elegante. Un ampio display in cassa circolare dove leggere notifiche e non solo: salute e sport direttamente al polso grazie a questo eccezionale gioiellino. Portalo a casa a 25,99€ appena.

Il terzo dispositivo della bancarella tech è uno dei wearable più apprezzati di Xiaomi. Gli eccellenti auricolari Mi True Wireless Basic S: perfetti per ascoltare la musica e parlare al telefono, li porti a casa a 19€ adesso.

Il quarto prodotto è di pazzesca utilità ed è appena stato lanciato sul mercato. Lo colleghi e in un attimo il WiFi di casa arriverà più lontano e sarà molto più stabile: è il nuovissimo Xiaomi WiFi Range Extender AC1200, con velocità di trasferimento fino a 1200Mb/s. Adesso lo prendi in sconto assurdo a solo 22,99€.

Il quinto gadget della bancarella tech è perfetto per studiare e lavorare. Riduci lo spreco di carta, prendi appunti e dai pieno sfogo alla tua creatività. Si tratte dell'LCD Writing Tablet di Xiaomi ed è eccezionale: 13,5″ dove scrivere con la penna che ricevi in dotazione. Un vero spettacolo, che porti a casa a 24,90€ appena adesso.

Una bellissima chicca a prezzo ridicolo è questa stazione di ricarica senza fili per iPhone, AirPods ed Apple Watch. Bellissima, super elegante e compatta, spunta il coupon in pagina e portala a casa a 12€ circa appena. Un vero affare.

L'ultimo pezzo della bancarella non è esattamente tech, ma è parte dell'ecosistema Xiaomi e un vero fan non può perderla: si tratta delle eccellenti penne gel. Ora costano anche pochissimo: 10 pezzi li prendi a 7€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Visto che super affari puoi fare a settembre su Amazon? Oltre alla bancarella tech, puoi trovare un sacco di altre chicche sulla pagina ufficiale degli sconti, aggiornata in tempo reale.

