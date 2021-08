La bancarella tech c'è anche per la settimana di ferragosto, anzi: è ancor più golosa. Scegli il tuo sfizio preferito spendendo meno di 2€. Approfittane adesso, ma sii rapido: pochi pezzi disponibili per ogni prodotto.

Amazon: bancarella tech di ferragosto

Una carrellata di gadget, che ordini ora e fai il tuo affare di ferragosto spendendo pochi spiccioli. Scegli il tuo preferito fra i prodotti che ho scovato.

Il primo gadget è un vero spettacolo: un purificatore d'aria per auto. Lo colleghi alla porta dell'accendisigari e – in pochi minuti – l'aria verrà sanificata. Elimina i cattivi odori e funziona in modo del tutto autonomo. Il bello è che lo prendi ad appena 1,29€ con spedizioni super economiche (solo 1,99€).

Il secondo prodotto non è smart nel senso stretto, ma si tratta dell'esatta copia del celeberrimo orologio digitale ultra leggero. Bello, iconico e senza tempo, non manca nemmeno la luce a LED che retroillumina il display. Questo gioiellino lo porti a casa a 2€ circa da Amazon con spedizioni di appena 1€.

Il terzo prodotto è un vero e proprio sistema Bluetooth con vivavoce, che puoi sfruttare ovunque non ci sia la connessione senza fili. Ad esempio, puoi rendere smart la tua auto, ma anche la vecchia coppia di casse stereo, che magai ancora suona benissimo. Bassa una porta jack audio da 3,5 millimetri e il gioco è fatto: potrai connettere lo smartphone, il PC, il tablet e tutti i dispositivi compatibili. La cosa interessante? Lo prendi ad appena 1,70€ con spedizioni di 1€ appena.

Il quarto gioiellino è un ottimo – e utilissimo – mouse senza fili. Super colorato, compatto e portatile, puoi portarlo in giro e abbinarlo al portatile (o al PC desktop). In kit ricevi anche una chiavetta, che ti permetterà un rapidissimo collegamento. Il prezzo? Appena 1,68€ con spedizioni di 1,99€ appena.

L'ultimo gioiellino ti tornerà utile in tantissime occasioni. Lo colleghi all'USB C dello smartphone e – in un attimo – aggiungi una vera e propria porta USB al tuo dispositivo. Perché? Semplicissimo: potrai collegare una tastiera, un mouse oppure – banalmente – una memoria esterna per trasferire velocemente i tuoi dati. Questo utilissimo strumento per sfruttare l'OTG (USB On The Go) del tuo dispositivo lo prendi ad appena 1,77€ su Amazon. Le spedizioni costano appena 1€.

