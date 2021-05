Se provi a cercare su Amazon dei prodotti di Aukey troverai niente di realmente inerente. Se solo avessi provato ieri, i risultati di ricerca sarebbero stati tantissimi. Non è ben chiaro cosa succeda, ma è possibile che una motivazione ci sia. Ecco di cosa potrebbe trattarsi.

Amazon: dove sono i prodotti di Aukey?

Non è chiaro cosa stia accadendo. Di fatto, ricercando dei prodotti Aukey su Amazon non ci sono più i risultati che potevano essere reperiti fino a una manciata di ore fa. A diventare irreperibili sulla piattaforma di e-commerce sembra ci siano anche altri brand che risultano irreperibili.

Non sappiamo con esattezza ed ufficialità cosa stia accadendo, ma – voci di corridoio – racconterebbero di presunti atti di compravendita di recensioni dei prodotti. A tal proposito però non abbiamo conferma alcuna e non sappiamo se effettivamente ci sia questo alla base della misteriosa sparizione dei prodotti di Aukey da Amazon.

Non resta che aspettare per capire come potrebbe evolvere la questione. Non è nemmeno da escludere che si tratti di mere procedure tecniche e che la situazione sia destinata ad essere ripristinata in una manciata di ore.

Naturalmente, sarà nostra premura aggiornare questo articolo non appena avremo informazioni più dettagliate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone