Amazon Audible: hai 3 mesi GRATIS se ti iscrivi adesso

Amazon Audible è un vasto universo di contenuti audio senza limiti di ascolto che puoi provare con un’offerta speciale. Abbonandoti adesso, infatti, hai subito 3 mesi gratuiti da sfruttare come vuoi.

L’iscrizione ti permette di ascoltare tutti gli audiolibri, i podcast e serie audio presenti nel catalogo dove vuoi e quando vuoi, anche offline. Al termine dei 3 mesi, l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese ma puoi decidere di cancellare l’iscrizione prima della scadenza e non sborsare un centesimo.

Come avere 3 mesi gratis di Amazon Audible e cosa include l’abbonamento

Ripetiamo dunque cosa devi fare per avere subito i tuoi 3 mesi gratis di Amazon Audible. Apri la pagina ufficiale e iscriviti al servizio: per i primi 90 giorni non pagherai il costo richiesto dall’abbonamento e puoi decidere di annullare quando preferisci senza alcun costo aggiuntivo.

Audible è disponibile con le app iOS e Android su smartphone e tablet e puoi ascoltare i suoi contenuti anche offline o tramite i dispositivi Amazon Echo.

Con l’abbonamento accederai subito e senza limiti a migliaia di audiolibri, podcast e serie audio: un’offerta che arriva al momento perfetto e che non a caso è stata chiamata “Ritorno a scuola“, collegandosi all’ormai imminente rientro degli studenti.

Approfitta quindi della promozione e abbonati ad Amazon Audible gratis per i primi 3 mesi. Poi potrai decidere se tenere l’abbonamento oppure disdire senza alcun costo aggiuntivo.

