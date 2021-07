Un novità assoluta su Amazon, firmata da Bluedio. Questa eccezionale soundbar per smartphone è studiata per offrirti ore di musica senza fili. Ora questo gioiellino lo prendi in sconto a 20€ circa e non solo: gratis ricevi un paio di auricolari senza fili.

Spunta il coupon in pagina e metti la soundbar nel carrello, poi metti anche gli auricolari senza fili e inserisci il codice sconto “M46LLK9R” prima di pagare: in totale spenderai 20,99€ appena! Spedizioni rapide e gratis.

Amazon, super promo: soundar a 20€ e auricolari gratis

Questo gioiellino è diverso da tutti gli altri perché pensato appositamente per funzionare come un supporto per smartphone, ma allo stesso tempo ti consente di godere di volume alto e chiaro.

Non manca una batteria integrata, che ti offrirà fino a 6 ore di riproduzione senza alcun cavo. Appoggia il tuo device (in verticale oppure orizzontale) e la connessione sarà automatica. A questo punto, decidi se vuoi ascoltare musica oppure gustarti un bel video: il supporto è integrato!

Come ti anticipavo, oltre allo sconto, in questo momento Bluedio ti offre anche un ottimo omaggio: un paio di auricolari wireless, perfetto per lo sport oppure per l'uso quotidiano. Per approfittarne subito devi:

spuntare il coupon in pagina e mettere la soundbar per smartphone nel carrello;

nel carrello; mettere nel carrello gli auricolari;

inserisci il codice sconto “M46LLK9R” prima di pagare.

L'importo finale è di 20,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis. Non perdere l'affare del momento e goditi una delle novità più interessanti appena sbarcata su Amazon. Sii veloce però: naturalmente si tratta di una promozione a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

