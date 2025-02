Amazon apre il primo negozio fisico ed è qui in Italia

Probabilmente pochi avrebbero pensato a una decisione del genere da parte del re dello shopping online, ma ora ci ha stupito tutti. Infatti, Amazon ha deciso di aprire il suo primo negozio fisico qui in Italia. Una notizia che ha sorpreso tutti, vista la natura di questa azienda che fa del suo core business la sua piattaforma di e-commerce, ora punto di riferimento per molti paesi di tutto il mondo.

Questo negozio si trova a Milano ed è un luogo dove trovare un importante assortimento di prodotti di bellezza insieme a integratori e farmaci senza prescrizione medica. Al suo interno tanta tecnologia. Basti pensare che esiste uno specchio dotato di tecnologia con intelligenza artificiale che analizza la pelle e riferisce in modo dettagliato aspetti specifici e necessità per migliorare la propria condizione.

A questo specchio “magico” si uniscono tantissime postazioni dotate di ampi schermi dove basta appoggiare un prodotto per avere informazioni utili per la scelta e il confronto tra vari prodotti simili. Questo grazie a tag NFC che permettono in modo facile e pratico di ottenere risposte in merito all’acquisto che si vuole fare. Insomma, Amazon ha realizzato un negozio innovativo che non perde la sua identità tecnologica a favore del cliente.

Amazon: le dichiarazioni ufficiali

Giorgio Busnelli, Vice Presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa, commentando questa novità, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura di Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano, un negozio fisico che migliora ulteriormente l’esperienza di acquisto dei nostri clienti offrendo loro un’ampia e curata selezione di prodotti per la bellezza e la cura della persona. Abbiamo progettato questo negozio per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e garantire un’esperienza innovativa, che unisce tecnologia all’avanguardia e consulenza da parte di esperti”.

Una novità interessante che arriva dopo la recente partnership tra Amazon e Corilia. Proprio in merito a questo crescendo, Buselli continua: “Grazie a quest’apertura, amplieremo nel corso del 2025 la nostra offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in tutti gli store di Amazon in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Questa selezione arricchita riflette il nostro impegno nel soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, sia presso il nostro negozio fisico a Milano che online in Europa”.

Il negozio, che si trova a Milano, Piazzale Cadorna 4, ed è aperto da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 9:00 alle 19:00. I prezzi non rispecchiano quelli dell’e-commerce, dove si punta a un’altra politica di vendita. C’è comunque un vasto assortimento e la possibilità di avere informazioni immediate ed esaustive del prodotto.