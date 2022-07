Amazon ABBAGLIO tech: -50/60% su 6 gadget top (tutto a meno di 25€)

Amazon sa sempre come stupire. Sconti e promozioni rendono i dispositivi tech più economici che mai. In certi casi, quanto la percentuale di riduzione del prezzo è particolarmente elevata, quasi non ci si crede. Dai un’occhiata a questa selezione di 6 gadget, tutti scontatissimi e tutti disponibili a ben meno di 25€. Su ognuno godi di spedizioni super rapide e gratuite (quasi tutte garantite dai servizi Prime). Sii rapido.

Amazon: fino al 60% di sconto su bellissimi gadget tech

Smartwatch, auricolari e non solo. Ho selezionato dispositivi interessanti, che a questo prezzo diventano proprio imperdibili. Imperativa però è la velocità: quando hai scovato quello che ti piace di più, spunta il coupon in pagina (se ce n’è uno) e completa il tuo ordine. Solitamente, promozioni così importanti durano sempre pochissimo. Pronto? Eccoli tutti!

1 – TicWatch GTX a 24,99€ (-59%): uno smartwatch di marca, dotato di un sacco di funzionalità per sport, salute e gestione delle notifiche. Il brand, leader nel settore, non ha bisogno di presentazioni. Bellissimo anche sotto il punto di vista estetico.

2 – Smartwatch con ampio display in cassa squadrata a 24,99€ (-60%): per gli amanti delle forme squadrate c’è lui. Interessante wearable super ricco di funzionalità avanzate. Fra queste, ben 24 modalità sportive fra le quali scegliere quella da monitorare. L’ampio display da 1,7″ è super personalizzabile.

3 – auricolari Bluetooth con supporto da orecchio a 10,99€ (-50%): un paio di auricolari perfetti pe rio sport perché, oltre al design in ear, hanno anche il supporto da orecchio per mantenerli ancora più saldi e stabili. A questo prezzo risultano praticamente un regalo.

4 – controller per Nintendo Switch a 16€ (-60%): un graziosissimo controller per Nintendo Switch, perfetto da regalare agli amanti del gioco Animal Crossing. Dotato di batteria integrata e connessione senza fili, è perfetto per concedersi una pausa relax.

5 – Blackview AirBuds 1 a 12€ (-60%): bellissimi auricolari TWS del celebre brand. Design in ear, ottima qualità del suono e dimensioni super compatte. A questo prezzo è un affare.

6 – cuffioni Bluetooth a 24€ (-60%): perfetti per giocare e lavorare al PC, questo bellissimo wearable è anche dotato di tecnologia di riduzione del rumore. Comodi da indossare, validissima la qualità audio.

Hai scelto i tuoi affari tech preferiti, scontati fino al 60% su Amazon? Approfittane prima che le promozioni finiscano: a meno di 25€ si possono fare grandi affari, basta saperli scovare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.