Ogni tanto, Amazon offre ai suoi utenti un buono, un credito, da spendere in piattaforma. Perché? Per permettere loro di conoscere i suoi prodotti. In questo caso, puoi avere accesso a 8€ da spendere come preferisci, semplicemente caricando le tue fotografie su Amazon Photos, ottimo servizio cloud per conservare i tuoi scatti.

Amazon: come avere 8€ in omaggio

L'operazione, che ti darà pieno accesso al credito promozionale, è semplicissima. Devi solo scaricare l'applicazione Amazon Photos (disponibile per Android e iOS, direttamente sugli store ufficiali), attivare il salvataggio automatico del backup dei tuoi scatti e poi – entro 7 giorni al massimo – ricevi il tuo buono di 8€ direttamente via mail.

Il credito promozionale che ricevi potrai sfruttarlo entro il 15 settembre 2021 per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon. Per avere tutti i dettagli della promozione – e capire se anche tu puoi ricevere il tuo buono di 8€ – non resta che collegarti sul portale dedicato all'iniziativa. La scadenza è prevista per il 31 agosto.

