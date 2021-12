Amazon: 5 regali di Natale UTILI a meno di 30€ (li vorrai per te)

Tempo di regali di Natale, ma bando alle cose che non servono. Su Amazon puoi trovare idee super utili, a prezzo super competitivo. Dai un'occhiata a questi 5 prodotti a meno di 30€: ti piaceranno così tanto che li vorrai prendere per te. L'intera selezione gode di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 idee per regali di Natale utili a gran prezzo

Una lista di prodotti, tutti super utili, perfetti come idee per un presente di sicuro apprezzato. Scegli l'idea che apprezzi di più e mettila sotto l'albero, spendendo pochissimo. Ricorda: il periodo di reso, in occasione delle festività natalizie, è stato esteso fino a fine gennaio 2022.

Il primo è un aspirapolvere compatto senza fili dotato di ottima potenza aspirante, con una serie di accessori in dotazione. Perfetto per le pulizie quotidiane, puoi sfruttarlo in casa oppure in auto o in altri ambienti. Super semplice la manutenzione, a casa arriva completo di tutto e lo prendi a 20€ circa appena adesso (spunta il coupon in pagina).

Il secondo articolo è uno dei più ambiti del momento. Un ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma non uno a caso: questo modello è assolutamente invisibile, sparisce dietro la televisione e non ingombra spazio. Propio in questo momento, è in sconto del 62% e lo prendi a 29,99€.

Il terzo articolo è super utile (ricordi? Niente cose che poi non servono!) si tratta di un deumidificatore compatto, parte dell'ecosistema Xiaomi, perfetto da usare in un armadio o in una stanza di piccole dimensioni. Non consuma elettricità perché lavora a tecnologia basata su perle di GEL. Quando queste sono sature, puoi rigenerarle: sarà l'unico momento in cui dovrai attaccarlo alla presa per qualche ore (anche in questo caso, il consumo è irrisorio). Lo porti a casa a 21,99€.

Il quarto prodotto è un tritatutto che funziona tramite batteria integrata. Super compatto, non hai idea di quanto possa essere comodo un dispositivo come questo, che ti permette di sminuzzare tutto velocemente, senza dover prendere il robot da cucina gigante tutte le volte. Lo lasci sempre in vista ed è sempre pronto, all'occasione lo ricarichi. Prendilo adesso a 14,99€.

Per finire, uniamo l'utile al dilettevole con Fire TV Stick Lite. Hai idea di quanto poco possa costare un sistema per rendere subito smart la TV? Con questo gioiellino, che ha bordo una personalizzazione di Android, accedi a una marea di possibilità. Guardi on demand i tuoi contenuti preferiti, ascolti musica in streaming, scarichi applicazioni e navighi su Internet: tutto a portata di telecomando. Un'idea pazzesca da mettere sotto l'albero: ora lo porti a casa a 29,99€.

Insomma, di idee regalo per Natale furbe e utili su Amazon ce ne sono tantissime, anche economiche. Questa è una selezione che rimane sotto i 30€, ma il negozio natalizio è immenso: non ti resta che dare un'occhiata alle offerte dedicate, con sconti fino al 40%. Non dimenticare di dare un'occhiata anche alla nostra guida ai 10 regali tech a meno di 20€.