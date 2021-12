Natale 2021: 10 regali tech FURBI a meno di 20€

Decisamente no: per fare i regali di Natale 2021 non serve spendere un patrimonio nemmeno se vuoi regalare qualcosa di tech. Potrai evitare il solito cappello, ombrello o maglione e fare una bella figura, spendendo – in questo caso – meno di 20€. Ho selezionato ben 10 articoli, tutti di buona qualità, che trovi direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Inoltre, ricorda: il periodo di reso per gli acquisti del periodo è esteso fino a fine gennaio 2022!

Natale 2021: regali tech a meno di 20€ su Amazon

Una carrellata di prodotti non solo sfiziosi, ma anche davvero utili. Dispositivi economici da mettere sotto l'albero facendo la differenza: spendi poco, ma fai un pensiero di sicuro gradito.

Il primo è il mitico Echo Flex. Smart speaker compatto con Alexa, ricco di funzionalità. Pensa: è dotato di speaker integrato, ma ha anche il Bluetooth e l'ingresso jack da 3,5 millimetri. In questo modo, si possono collegare le casse preferite, rendendole subito smart. Un concentrato di tecnologia, che prendi a 14,99€.

Il secondo dono è una videocamera di sicurezza intelligente, con sensore FHD. Super bella esteticamente, è dotata di rilevamento dei movimenti, visione notturna e persino audio bidirezionale. La configuri in un attimo tramite applicano per smartphone e poi la controlli da qualsiasi luogo, anche usando uno smart display. Puoi prenderla a 17,99€: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine.

Il terzo prodotto è un termometro igrometro di precisione, parte dell'ecosistema Xiaomi. Un display ad elevata visibilità, pronto a mostrare il livello di temperatura e umidità dell'ambiente, oltre a segnalare – tramite grafico – il grado generale di comfort ambientale. Super bello, aggiorna i dati ogni 10 secondi: prendilo a 12,99€ appena.

Il quarto regalo tech è una genialata per le auto più vecchie, che magari hanno una radio che legge solo CD e radio FM. Ecco, questo gioiellino lo inserisci nella porta accendisigari, sintonizzi la frequenza radio mostrata sul display direttamente sullo stereo della vettura e – da qual momento – l'audio sarà trasmesso dalle casse principali. Puoi collegare i tuoi dispositivi in Bluetooth, ma non solo: lo sfrutti come sistema di vivavoce, riproduci la musica da memorie esterne e ricarichi anche i tuoi device. Bello, utile e geniale: lo porti a casa a 15,99€.

Il quinto è una sveglia smart spettacolare, parte dell'ecosistema Xiaomi. Bella e con design retrò, la colleghi in Bluetooth allo smartphone e ne gestisci ogni aspetto. Inoltre, è dotata di display ad alta visibilità e mostra il grado di temperatura e umidità ambientali: completissima, spunta il coupon in pagina per averla a 17,99€ appena.

Il sesto prodotto è uno speaker audio per chi non rinuncia ad ascoltare ottima musica nemmeno in doccia. Uno speaker wireless impermeabile e con ventosa: lo attacchi e godi della tua musica preferita ogni volta che vuoi. Funziona in Bluetooth e la batteria è integrata. Addirittura funziona anche come sistema di vivavoce: un pensiero bello e particolare, che prendi a 16,99€.

Il settimo prodotto è il celeberrimo mouse Logitech Pebble M350. Qualità elevatissima per un prodotto compatto, perfetto da abbinare al PC portatile, ma anche a un desktop. Funziona in wireless sia attraverso Bluetooth che con la chiavetta in dotazione. Un dispositivo che non delude mai le aspettative e ora è in sconto ad appena 16,99€.

L'ottavo dispositivo è una bella coppia di lampadine LED smart RGB (multicolore). Compatibili con gli assistenti Alexa e Google, oppure tramite applicazione per smartphone, consumano pochissimo: appena 9W. Il kit da due lo porti a casa a 19,99€ soltanto.

Il nono device è un bellissimo stand per smartphone, con supporto alla ricarica rapida senza fili. Il regalo perfetto da tenere sulla scrivania, avendo sempre davanti il proprio terminale, che intanto si ricarica. Compatibile con dispositivi Android e iOS, lo prendi a 19,99€ da Amazon.

Per finire, un pensiero super utile per chi litiga spesso con la connessione WiFi di casa. Se è poco stabile o lenta, probabilmente è perché il solo router non riesce a coprire l'intera abitazione. Ecco, con questo ripetitore di segnale di Xiaomi, super facile da configurare tramite applicazione, in un attimo si risolve il problema. Di certo un'idea insolita, ma molto utile. Salva il WiFi di un amico con questo gadget, che puoi prendere a 13,99€.

Insomma, questi ottimi regali tech per Natale 2021 non solo li porti a casa a meno di 20€ direttamente da Amazon, ma ti garantisci anche un bel figurone. Massima resa, minima spesa.