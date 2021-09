Su Amazon basta fare un giro un po' più approfondito per accorgersi che ci sono dei prodotti mai più senza, a basso costo, che sono geniali oltre che utilissimi. Dai un'occhiata alla mia selezione: ti innamorerai di questi gadget. E ricorda: arrivano tutti a casa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 ottimi prodotti a prezzo super

Il primo gioiellino è lui, il poco compreso Echo Flex, che ora è in sconto a 14€ circa appena. Con un investimento ridicolo porti a casa tutto il potenziale dell'assistente vocale Alexa e non solo: puoi usarlo in mille modi diversi. Infatti, puoi abbinarci dei moduli USB (in vendita anche loro su Amazon) oppure collegare un potente speaker attraverso Bluetooth o jack audio da 3,5 millimetri. Divertiti con questo super gadget, ma completa l'ordine rapidamente per averlo a 14,99€ invece di 29,99€.

Il secondo gadget è un vero spettacolo. Il tuo personalissimo purificatore d'aria lo metti al collo e, ovunque vai, puoi godere di aria sanificata e pulita. Un gioiellino bello, di design, molto utile e ora anche super economico: lo porti a casa a 15€ circa appena.

Il terzo prodotto mai più senza è un aspirapolvere super compatto, l'ideale da tenere sulla scrivania per eliminare la sporcizia dal tavolo senza dover ricorrere a prodotti più ingombranti. Super leggero e con doppia potenza di aspirazione, è un giovino che puoi portare a casa ad appena 15€ circa.

Il quarto dispositivo è un dispenser di sapone senza contatto, realizzato da Deerma, brand che ha mosso i suoi primi passi nell'ecosistema di Xiaomi. Un prodotto di qualità eccezionale, oltre che bellissimo sotto il profilo estetico. Adesso che è in gran sconto, lo prendi a 11€ circa, fino a esaurimento scorte.

Il quinto eccezionale prodotto l'ho approfondito in un pezzo a parte, dedicato solo a lui. Si tratta di un taccuino smart, che puoi riutilizzare un sacco di volte, cancellando di volta in volta quello che hai scritto. Completa l'ordine adesso per averlo a 16,99€ appena.

Visto quanti interessanti prodotti mai più senza puoi trovare su Amazon a prezzo eccezionale? Le altre super occasioni le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home