Oggi ti do un assaggio del mio hobby: la ricerca delle offerte Amazon nascoste, quelle che nemmeno con il Prime Day riuscirai a trovare. Tutti prodotti tech, tutti con un prezzo che oscilla intorno ai 5€. Sei pronto? Non crederai a quello che ho scovato.

Amazon: le offerte che non trovi al Prime Day

Certo il Prime Day è alle porte, ma su Amazon gli affari li fai ogni giorno e puoi scegliere come farli. Io mi lancio in immersioni nei meandri della piattaforma e rimergo con prodotti che nemmeno sapevo fossero presenti e costassero così poco.

Per darti un assaggio di quello che riesco a trovare, ho selezionato 5 offerte che – con gli affari del Prime Day – hanno niente a che fare. La cosa assurda è che ogni prodotto ha un prezzo che oscilla intorno ai 5€! Sei curioso? Preparati a essere incredulo!

Amazon: 5 prodotti tech a 5€

Il primo è uno dei miei preferiti: un mouse senza fili super stiloso. Con un design decisamente accattivante, è un prodotto eccellente perché super portatile e dotato di tutto quello che ti serve per utilizzarlo con il PC.

Non manca infatti la rotellina per lo scorrimento rapido, il pulsante per regolare i DPI e – in kit – ricevi anche la chiavetta per la connessione al computer. Quanto costa questo gioiellino? Appena 4,98€ con spedizioni assolutamente gratis!

Il secondo prodotto è un cavo 3 in 1 che risolverà tutti i tuoi problemi: costruito con materiali eccellenti (nylon) e con ottima potenza supportata, puoi attaccare in carica fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Le uscite del cavetto sono le più note, ovviamente. Presenti quindi a microUSB, USB tipe C e Lightning. Il prezzo? 5,99€ e le spedizioni non sono solo gratis, ma anche rapidissime, se sei cliente Prime!

Il terzo gioiellino che ho scovato sulla piattaforma è un paio di auricolari senza fili, che colleghi in Bluetooth allo smartphone e non solo: puoi usarlo anche con PC, tablet e altri dispositivi compatibili.

Grazie al design in ear, puoi contare su una stabilità impressionante delle cuffiette, dopo averle indossate, oltre che a un ottimo isolamento acustico. Quanto costano? Una cifra imbarazzante: solo 3,20€ con spedizioni economiche da 2€.

In quarta posizione, dopo gli auricolari, sono d'obbligo i cuffioni over ear, ma mica un modello qualsiasi. Questo che ho trovato è un 3 in 1: puoi attaccarlo in Bluetooth a smartphone (e device compatibili), puoi usare il cavo jack da 3,5 millimetri oppure – ed è assurdo – puoi inserire una microSD con la tua musica ed ascoltarla.

Ovviamente, non mancano i pulsanti per gestire il tutto e – se vuoi usarli per parlare al telefono – c'è anche un microfono. Rullo di tamburi: costano 4,99€ soltanto con spedizioni assolutamente gratuite.

La chicca delle chicche, quella che ti salverà dai maledetti insetti succhia sangue, l'ho messa per ultima. Non uno, ma due dispositivi che – grazie a speciali onde a ultrasuoni, non fastidiose per l'uomo – allontanano efficacemente le zanzare, lasciandoti libero.

Piccolissimi e auto installanti: li colleghi alla presa elettrica e sei pronto, fanno tutto da soli. La cosa più assurda? Ora sono in sconto di quasi il 50%: li paghi appena 4,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon Prime Day: le migliori offerte

Quelli elencati sopra sono i miei tesori, quelle occasioni che non si trovano semplicemente collegandosi su Amazon. Tuttavia, per l'arrivo del Prime Day c'è una cosa che puoi fare per diventare anche tu un esperto cacciatore di offerte: leggi la nostra guida intensiva assolutamente gratuita, che ti permetterà di ottenere subito i 5 strumenti fondamentali per fare i migliori affari, prima degli altri.

Basteranno 3 minuti di lettura e alla fine sarai un vero risparmiatore professionista. Scommettiamo?

