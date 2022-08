Amazon, 5 gadget tech mai più senza entro i 10€: li ADORERAI subito

Pronto a lasciarti stupire dagli affari Amazon del momento? Ho selezionato 5 gadget tech che prendi a circa 10€ o anche meno. Le spedizioni sono sempre gratis per gli abbonati ai servizi Prime. Dai un’occhiata a queste chicche e scegli i quelle che ti piacciono di più: a questo prezzo, lo shopping puoi farlo senza pensieri!

Auricolari TWS di design, con doppio display ed archetto di supporto. Spunta il coupon in pagina e prendili a 10€ circa appena.

Smartwatch in cassa circolare, base di gamma, ma completo a 9,99€. A questo prezzo è da prendere assolutamente al volo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “4L3OY4GV “. Nota bene: le spedizioni in questo caso sono gratuite, ma non Prime.

Presa smart e luce da notte, un prodotto due in uno utilissimo a un prezzo ridicolo. Spunta il coupon in pagina e prendilo a poco più di 10€.

Un torcia 5 in 1 super compatta, ma anche super potente. Un solo prodotto ti offre: potente lampada con 4 modalità di utilizzo, supporto da tavolo, supporto magnetico, moschettone per l’utilizzo come portachiavi e apribottiglie. Completa l’ordine al volo per averla a 7€ circa appena (sconto attuale del 50%).

Una chiavetta USB 2 in 1 da 128GB, con doppia uscita, che ti permetterà massima versatilità: potrai sfruttarla senza problemi su smartphone, PC, tablet, smart TV, media player e non solo. La prendi a 10€ circa appena, ma solo completando l’ordine al volo.

Hai visto che interessanti gadget tech puoi prendere da Amazon a 10€ circa soltanto? Le spedizioni sono sempre gratis, se sei abbonato ai servizi Prime!

