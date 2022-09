Amazon: 5 cose a meno di 6€ delle quali NON farai più a meno

Pronto a scoprire 5 gadget utili e divertenti a prezzo bassissimo? Da Amazon li prendi tutti a meno di 6€ e diventeranno degli autentici mai più senza. Dai un’occhiata, scegli quello che preferisci e godi di spedizioni rapida e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Il primo prodotto è utilissimo. Un cacciavite in kit 25 in 1 per tutti i tuoi lavori di precisione (smartphone, PC, occhiali, piccoli elettrodomestici e non solo). Dotato di pratica custodia, potrai anche portarlo in giro senza alcun problema. Adesso lo prendi a 5,99€ appena.

Il secondo gadget è la soluzione, finalmente, alla pulizia dello schermo del PC, soprattutto quando non sei a casa. Queste salviette magiche, in un attimo mettono a nuovo il display del computer, del tablet, dello smartphone e di altri apparecchi di elettronica. Semplificano il lavoro al massimo: niente spray ingombranti e complicati. Li passi come passeresti un fazzoletto e loro fanno il miracolo. Il pacco da 20 pezzi lo prendi a 1,99€ appena.

Ancora in tema di pulizia. Protagonisti questa volta sono gli auricolari TWS. Super utilizzi, ma complicati da pulire (in modo serio). Con questo kit tutto in 1, c’è l’intero occorrente per una pulizia efficace del case di ricarica e anche delle singole cuffiette. Riutilizzabile, lo prendi a 5,99€.

Il cavo 3 in 1 è uno dei miei gadget economici preferiti. Perfetto soprattutto in viaggio, ma utilissimo anche in casa. Infatti, lo colleghi a un ingresso USB e puoi ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente! Ovviamente, puoi scegliere di collegarne anche solo uno oppure due. MicroUSB, Lightning e USB C: gli ingressi ci sono proprio tutti. In più, la struttura è super robusta. Puoi averlo a 4,99€ adesso da Amazon.

Per finire, una divertente chicca che ho scoperto da poco. Si tratta della penna (o matita) senza inchiostro. Hai letto bene, non c’è inchiostro. Il tratto, molto simile a quello della matita, viene rilasciato per effetto dello sfregamento della punta di metallo sul foglio. In dotazione, con ogni penna, c’è una gomma: se desideri, puoi cancellare quanto scritto. Ogni unità puoi averla a 1,33€ circa, basta accaparrarsi la piccola scorta da 6 pezzi a 7,99€.

Visto quanto shopping gustoso puoi fare su Amazon a meno di 6€? I prodotti che ho scelto sono degli autentici gadget mai più senza! Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

