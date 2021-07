Xiaomi ha un ecosistema enorme, fatto di prodotti di tutti i tipi. Non solo smartphone! Soprattutto, grazie a collaborazioni con altri brand, riesce ad offrirti dispositivi con eccellente equilibrio fra qualità e prezzo.

Molti di loro sono su Amazon, ma la vera difficoltà è saperli riconoscere. Oggi ne ho scovati tre per te e sono tutti super economici! Giudica tu stesso.

Amazon: tre prodotti Xiaomi che non conosci

Il primo lo amerai perché in un paio di minuti rende smart il tuo rubinetto. Si tratta di un dispositivo che sfrutta ben due sensori infrarossi che erogano l'acqua in automatico. Due modalità, erogazione continua oppure solo quando sei nei pressi dell'erogatore.

In confezione hai tutti gli adattatori che potrebbero servirti per montarlo e puoi dare tutto da solo in pochissimi minuti. Inoltre, la batteria è integrata, dura 6 mesi e lo ricarichi tramite ingresso USB in pochissimo tempo. Da Amazon, lo prendi a 18€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Il secondo prodotto è una genialata, realizzato da Xiaomi in collaborazione con Hoto. Un cacciavite 24 in 1 che, quando è chiuso, sembra una bellissima penna elegante. Al suo interno, uno scrigno con tutte le punte che ti potrebbero servire. Progettato per durare tantissimo, ogni punta è realizzata in acciaio e ti permetterà di eseguire lavori di precisioni sfruttando anche l'estremità magnetica. Questo gioiellino lo prendi a 19,99€, un vero e proprio affare.

Il terzo prodotto è un eccezionale termometro igrometro, in grado di misurare con estrema precisione l'umidità e la temperatura ambientali. Bello e di design, sul suo ampio display – con visibilità eccezionale – c'è anche un semplicissimo grafico, che ti segnala in qualsiasi momento il livello di comfort ambientale. Anche lui, su Amazon è “sotto mentite spoglie”, ma basta sapere dove scovarlo per portarlo a casa a circa 12€ con spedizioni rapide e gratis.

Hai visto che bei prodotti, tutti super economici, parte dell'ecosistema Xiaomi? Godono tutti di spedizioni Amazon Prime, rapide e gratis. E non dimenticare: le migliori offerte del giorno, le migliori genialate, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

