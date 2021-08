Si, Xiaomi ha un ecosistema immenso e le furbate tech economiche che ti mostro oggi ne sono la conferma. Ci sono prodotti che, per forza di cose, è difficile che conosca ed è perfettamente normale. Spesso, sono anche proposti su Amazon sotto il nome di altri brand, marchi che però sono nati proprio sotto l'ala del colosso cinese.

I prodotti che sto per raccontarti, hanno tutti un prezzo irrisorio, ma sono utilissimi e comodissimi. Lo prendi proprio su Amazon e a meno di 20€.

Amazon: 3 furbate tech Xiaomi in gran sconto

Il primo è un deumidificatore per piccoli ambienti, realizzato dal marchio Deerma. Non ha bisogno di corrente per funzionare, per questo è perfetto da piazzare persino nell'armadio. La tecnologia a perle di gel assorbe tutta l'umidità e – solo quando è necessario – basterà collegare a una presa il prodotto in modo che si possa rigenerare.

Poi, quando devi tornare a usarlo, lo puoi staccare. Il tutto può andare avanti praticamente all'infinito. Bello e di design, lo prendi a 18€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Il secondo prodotto è una genialata per risparmiare acqua e rendere smart qualsiasi rubinetto. Un erogatore senza contatto, ma con due sensori: uno per far uscire acqua solo se ci sono mani o oggetti vicino e uno invece per il flusso continuo. In kit hai gli adattatori per usarlo con qualsiasi rubinetto e il bello è che funziona attraverso batteria integrata.

La batteria dura 6 mesi e poi la ricarichi rapidamente all'occorrenza. Una genialata che prendi a 18€ circa da Amazon.

Il terzo prodotto è non solo bello, utile e smart, ma ti arriva a casa in pacco da due. Dotato di Bluetooth, misura temperatura e umidità dell'ambiente dove lo posizioni. Non mancano infatti sensori precisissimi e un ampio display dove leggere tutti i dati.

Se vuoi, lo colleghi all'applicazione e puoi leggere i dati registrati anche da smartphone! Il pacco doppio costa appena 15€ circa su Amazon!

Tutti i prodotti che ti ho raccontato godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

