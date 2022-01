Amazon: 3 ERRORI di prezzo di oggi assurdi (tecnologia a meno di 20€)

Capita che su Amazon un prodotto sia in sconto e poi ci sia anche un coupon da attivare. Spesso il venditore ne è consapevole mentre, in altri casi, si tratta di veri e propri errori di prezzo. Oggi ho scovato tre occasioni molto interessanti di tecnologia, che non so quanto dureranno, ma sono sicuramente da prendere al volo: soundbar, speaker Bluetooth e stazioni meteo. Dai un'occhiata, scegli quello che preferisci e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.

Amazon: errori di prezzo di tecnologia da non perdere

Ho selezionato le tre occasioni che secondo me sono da prendere al volo. Prodotti belli, utili e sfiziosi. Chicche di tecnologia a meno di 20€.

Il primo è una soundbar compatta 20W, dotata di doppia connettività e persino batteria integrata: puoi sfruttare i cavi oppure il Bluetooth. Super semplice da usare, è perfetta da piazzare sotto la TV, il PC, ma anche da usare in abbinata a smartphone, tablet e non solo. Spunta il coupon in pagina e prendila a 15€ circa. Spedizioni rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

Il secondo prodotto è una bellissima stazione meteo, dotata di sensore per esterni. Sull'ampio display, puoi avere sempre sotto controllo temperatura, umidità (interni ed esterni), condizioni meteo, data, orario e anche sveglia. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 14,99€. Anche in questo caso, spedizioni Prime.

Il terzo dei possibili errori di prezzo Amazon riguarda questa coppia di speaker Bluetooth, perfetti da posizionare ai lati dello schermo del PC, ma non solo: grazie al doppio tipo di connessione (cablato e wireless), puoi utilizzarlo come preferisci, in abbinata a diversi dispositivi. Spunta il coupon in pagina e prendila a 16,79€. Spedizioni gratis.

Insomma, 3 prodotti di tecnologia, tutti belli e interessanti, a prezzo pazzesco. Che si tratti di uno sconto erroneamente troppo alto, oppure no, l'unica cosa da fare è approfittarne al volo!