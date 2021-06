Cosa puoi fare con 22€ (e 99 centesimi, per la precisione)? Molto poco e – solitamente – l'acquisto dello smartwatch non è contemplato. Se c'è qualcosa che so fare bene però è cercare su Amazon occasioni nascoste, proprio come quella di oggi. Blackview X2 è un wearable eccezionale e il prezzo di oggi è assolutamente assurdo.

Amazon: lo smartwatch nuovo costa pochissimo

Esteticamente è super premium, oltre che elegante. Il brand Blackview è il classico marchio “zero pubblicità, tutta sostanza“. Non a caso i materiali di costruzione sono di ottima qualità, che tengono anche conto con l'acqua: non manca infatti la certificazione 5ATM, che ti permette di immergere questo gioiellino fino a 50 metri.

Proprio perché non ha paura dell'acqua, questo gioiellino puoi sfruttarlo anche per fare sport: supporta ben 9 tipi di workout diversi, oltre al classico conteggio di calorie e distanza percorsa. Tutto qui? Assolutamente! Blackview X2 è anche un validissimo alleato per la salute, grazie a feature come il controllo del battito cardiaco e il monitor della qualità del riposo notturno. Conta pure su di lui per l'autonomia energetica: a disposizione avrai fino a 10 giorni di uso intenso o 45 in stand-by.

Potrei aver finito qui, a 22€ è già un affare eccezionale, ma no: non posso dimenticare che si tratta di un vero e proprio assistente da polso. Affidati a lui per gestire dal polso le notifiche, gli avvisi delle chiamate, i promemoria, la musica, il cronometro e tante alte funzioni. Grazie alla vibrazione, te ne accorgerai subito!

Insomma, questo Blackview X2 è uno smartwatch sensazionale e – senza chiederti troppo come mai sia in offerta top – approfittane e basta: i pezzi in sconto sono veramente pochi.

Le spedizioni sono rapide e gratis, grazie ai servizi Amazon Prime. Ti è piaciuta questa occasione nascosta? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: solo per veri risparmiatori professionisti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch