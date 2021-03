Smartwatch nuovo? Approfitta dei super sconti Amazon del momento e porta a casa questo gioiellino di Blitzwolf a prezzo eccezionale. Puoi averlo a circa 20€ applicando due sconti: ecco come fare.

Amazon: ottimo smartwatch in super sconto

Bello esteticamente, puoi abbinarlo a qualsiasi outfit per impreziosirlo. Collegalo in Bluetooth allo smartphone e usalo per tenere sotto controllo tutte le notifiche direttamente dal polso.

Ovviamente, è anche il perfetto compagno per lo sport, ma non solo. Infatti, fra le sue funzionalità, questo wearable si offre anche di essere un valido assistente per la salute: non solo è dotato di sensore per il battito cardiaco, non mancano feature come la possibilità di tenere sotto controllo il il livello di ossigeno presente nel sangue (come un vero e proprio saturimetro).

Per avere subito questo eccezionale smartwatch di Blitzwolf in super sconto su Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, spuntare (direttamente in pagina) il coupon sconto del 5%, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “8UVGF5DO”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

