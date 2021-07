Su Amazon ci si trova di tutto, davvero. Il posto dei desideri dove, qualsiasi cosa ti serva, puoi trovarla ed anche a buon prezzo. Ho selezionato 10 vere e proprie genialate che possono semplificarti la vita di tutti i giorni e costano pochissimo.

Scommetti che la maggior parte di questi prodotti non l'hai mai vista o usata? Giudica tu stesso! E non dimenticare, le offerte migliori, più stravaganti e interessanti, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Amazon: 10 genialate per una vita più semplice

La prima è la mia preferita in assoluto e, si, l'ho comprata. Hai presente quando, d'inverno, ti ostini a usare gli infradito? Lo faccio anche io, il problema sono i calzini. A questo però ci pensano i Tabi giapponesi, usati un po' all'italiana! Si tratta di un paio di calzini con l'alluce separato dalle altre dita. Super leggeri e comodi, sono perfetti per gli infradito: prova tu stesso, il pacco da 6 coppie costa appena 12€ su Amazon!

Il secondo oggetto utilissimo, anche per i piloti più provetti, è il rimuovi graffi per la carrozzeria dell'auto. Quei fastidiosissimi graffietti, che spesso non sai nemmeno da dove saltano fuori, ora li rimuovi con questa penna magica: costa appena 11,20€ con spedizioni veloci e gratis.

Il terzo prodotto geniale ti permetterà di smettere di allacciarti le scarpe. Si, servirà a risparmiare tempo, e sarà utile sia a te che a ai più piccoli. Facilissimo da installare, le scarpe sono ben salde in un attimo! Il pacco da tre costa 9,99€: soldi ben investisti!

Per il quarto prodotto mi sposto in cucina. Quante volte serve frullare qualcosa al volo, ma la sola idea di prendere il classico tritatutto ti fa passare qualsiasi voglia? Bene, sai che esistono dei potenti mini frullatori, funzionanti con batteria integrata? Piccoli, compatti e potenti. Quello che ho scovato lo ricarichi attraverso ingresso USB ed è pronto in un attimo. Lo prendi a 15,99€ da Amazon e fidati che lo amerai, da subito.

Resto in cucina per un altro paio di genialate che ti semplificheranno la vita ed eviteranno che si sporchino le mani, ecco. Il primo prodotto è un classico che ancora usano in pochi: un separatore di uova. Tuorli e albume ben separati, mani ancora pulite: colino doppio, dotato anche di contenitore raccogli albumi, lo prendi a 12,99€ con spedizioni rapide e gratis.

L'ultimo oggettino da cucina, finalmente, eviterà il cattivo odore di aglio dalle tue mani. Ci pensa lui a pulirlo, tu devi solo metterlo nel soffritto! Semplicissimo da usare e super economico, lo prendi a 9,99€ appena.

Sulla linea di confine della cucina, perché puoi usarlo anche lì, c'è questo timer digitale. Si, puoi usare uno smartphone, ma spesso nemmeno sai dov'è la funzione di timer sul device. Perfetto per tutte le operazioni in cui il tempismo è perfetto, questo oggetto è anche esteticamente eccezionale. Capace di misurare minuti e secondi, puoi prendere il più bello dei modelli a 19,99€ soltanto.

Bene, a questo punto è fondamentale mettersi al fresco. Ovunque, magari mantenendo le mani libere. Ecco che un ventilatore a batteria integrata con ricarica USB, super portatile e snodabile, interviene per semplificarti la vita. Ruotalo, piegalo, mettilo al collo, scegli fra 3 velocità: questo gioiellino lo prendi a 10,99€ appena.

Sempre a tema calore, ci sono loro, le maledette zanzare. Sai che puoi combatterle in modo assolutamente trendy, grazie a questi bracciali super alla moda e privi di sostanze chimiche. Sai quanto costa il pacco da 15? Appena 15,99€ per 15 bracciali!

Concludo in bellezza con un gioiellino Xiaomi! Una luce notturna che più intelligente non potrebbe essere: doppio sensore (crepuscolare e di movimento) e funzionante a batteria. Se di notte ti alzi, lei si accende, la prendi – togliendola dal supporto magnetico – e la porti in giro così eviti gli ostacoli. Questo gioiellino, bello e di design, lo paghi appena 9,99€ con spedizioni super rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

