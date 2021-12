Amazon: 10 dispositivi tech a meno di 1€, quasi GRATIS

Shopping praticamente gratis su Amazon. Questi 10 cose tech costano meno di 1€, alcuni pochissimi centesimi. Praticamente investi esclusivamente sulle spedizioni. Dai un'occhiata e scegli i dispositivi che ti piacciono di più.

Amazon: 10 prodotti tech a meno di 1€

Un modo di fare shopping super alternativo, accaparrandoti prodotti a prezzo assurdo. In alcuni casi, si tratta di investire pochissimi centesimi. Paghi solo le spedizioni. Naturalmente, non aspettati prodotti top di gamma. Tuttavia, si tratta di device assolutamente funzionanti. Pronto? Eccoli!

Un praticissimo dispositivo per portare il Bluetooth dove non c'è, come nell'autoradio della macchina. Prezzo: 0,99€ con spedizioni di 2,99€.

Un praticissimo mouse wireless, super compatto e con design accattivante. Dotato anche di chiavetta per la connessione senza fili. Prezzo: 0,99€ con spedizioni di 3,99€.

Comodissimo hub USB 4 porte con interruttore per accendere e spegnere ogni ingresso separatamente. Prezzo: 0,39€ (spedizioni di 3,99€).



Un'antenna WiFi per PC, super semplice da usare e configurare, si può usare anche sui decoder compatibili. Prezzo: 0,69€ con spedizioni di 3,99€.

Un aspirapolvere compatto USB per ripulire rapidamente la tastiera, la scrivania e non solo. Prezzo: 0,99€ con spedizioni di 3,99€.

Un caricatore USB da parete, con 4 ingressi e ricarica veloce. Compatto e portatile. Prezzo: 0,49€ spedizioni di 3,99€.

Telecomando Bluetooth per smartphone, compatibile per Android e iOS. Premi un pulsante e scatti senza toccare il dispositivo. Perfetto per selfie panoramici e foto di gruppo. Prezzo: 0,01€ con spedizioni di 3,73€.

Un supporto per il tuo smartphone, perfetto da utilizzare in auto grazie al meccanismo magnetico. Prezzo: 0,99€ con spedizioni di 2,99€.

Sempre a tema automobile, un comodo sistema di ricarica con doppio ingresso USB. Prezzo: 0,39€ con spedizioni di 2,99€.

Un praticissimo trovatutto Bluetooth. Lo configuri tramite lo smartphone e poi lo colleghi allo smartphone. Prezzo: 0,49€ con spedizioni di 2,99€.

Visto quanto costano questi prodotti tech su Amazon? Tutti meno di 1€, cifre simboliche per un shopping senza pensieri! Scegli i tuoi preferiti e togliti uno sfizio a bassissimo prezzo.