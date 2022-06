Amazon: 10 cose a meno di 1€ che proprio NON PENSAVI

Su Amazon ci sono delle chicche nascoste, che ti permettono di fare ottimi affari. Ad esempio, ho scovato 10 occasioni, che ti permettono di accaparrati dispositivi utili e interessanti a meno di 1€. Ci sarà solo da investire qualcosina nelle spese di spedizione, che ti segnalerò di volta in volta. Dai un’occhiata all’intero elenco e scegli i dispositivi che ti piacciono di più.

Amazon: 10 prodotti a meno di 1€

Un bell’elenco di dispositivi, tutti particolari, ma tutti utili. Non certo prodotti top di gamma, ma resterai sorpresa nello scoprire quanto poco costano, anche considerando le spese di spedizione.

Lettore MP3 portatile, con batteria integrata, a 0,59€ (spedizioni 2,99€).

Mouse wireless di design, compatto e versatile, a 0,99€ (spedizioni 3,99€).

Interruttore USB, super pratico per aggiungere un pulsante ai dispositivi che non ce l’hanno (come ventilatori e lampade) a 0,99€ (spedizioni di 1,99€).

Anello per smartphone, lo attacchi dietro – sulla cover – e mantieni il tuo smartphone mentre lo utilizzi. Lo prendi a 0,47€ (spedizioni di 1,99€).

Ventilatore USB da smartphone, con uscita microUSB: lo colleghi alla porta di ricarica e ottieni subito una corrente d’aria praticissima. Lo prendi a 0,99€ (spedizioni 1,99€).

Caricatore compatto rapido, con ben 4 ingressi USB, a 0,01€ (spedizioni di 3,99€).

Orologio da polso di design, bello ed elegante, a 0,09€ (spedizioni di 3,99€).

Auricolari Bluetooth con supporto da collo e telecomando di gestione rapida integrato, a 0,09€ con spedizioni di 3,99€.

Luce da lettura USB, da collegare anche a powerbank, PC e non solo. La prendi a 0,01€ con spedizioni di 2,99€.

Adattatore USB C / jack audio da 3,5 millimetri. Perfetto per collegare cuffie a cavo e ascoltare musica, anche mentre il tuo smartphone (o tablet) è in carica. Lo prendi a 0,01€ (spedizioni di 2,99€).

Visto quanti interessanti gadget puoi portare a casa da Amazon a meno di 1€. Anche calcolando le spese di spedizione, il prezzo finale è comunque decisamente basso e super appetitoso! Hai scelto i tuoi prodotti preferiti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.