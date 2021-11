Amazon: 10 ASSURDITÀ a meno di 15€ che amerai subito

Prodotti che probabilmente non hai mai visto, queste assurdità presenti su Amazon. Sono certa però che sarà amore a prima vista con molti di loro. Sai perché? Costano poco, tutti meno di 15€, e sono utili. Inoltre, su ognuno le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Dai un'occhiata tu stesso.

Amazon: 10 prodotti assurdi a meno di 15€ da avere

Sono assurdi perché insoliti, ma nascono per rispondere a precise esigenze: non sono affatto inutili. Dai un'occhiata a questi prodotti e decidi quale ti interessa di più.

Il primo è uno spettacolo. Un termometro con display ad alta visibilità, utilissimo in cucina. Dotato di sonda ad alta precisione, ti permette di controllare la cottura, in special modo della carne, senza dover ricorrere al taglio con il coltello per verificare se è pronta (perdendo preziosi succhi). Dotato di 8 programmi specifici per cucinare, puoi scegliere anche il grado di cottura (ben cotto, medio, al sangue, ecc). Non manca un supporto magnetico e – oltre alla carne – puoi usarlo ovunque in cucina. Spunta il coupon in pagina per averlo a 13€ circa appena.

Il secondo prodotto geniale sembra un fiocco di neve, ma è tutt'altro. Si tratta di un attrezzo 18 in 1 perfetto per il fai da te. Un sacco di tipi di cacciavite, una serie di chiavi esagonali, un taglierino e un apribottiglie. Tutto in un solo unico prodotto realizzato in acciaio inox. Perfetto anche come regalo di Natale, lo porti a casa a 10,99€ adesso.

Il terzo gadget risponde alle domande: è una penna? Un pennino per smartphone? Una luce LED? Un supporto per smartphone? La risposta è: tutto. Già, questo dispositivo è tutto questo: sembra un'unica penna, ma in realtà è un attrezzo multiuso geniale. Soprattutto, è assurdo vederlo mentre supporta il tuo device oppure diventa una torcia. Lo porti a casa a 12,90€ soltanto.

Il quarto gadget è uno spettacolo per grandi e piccini. Un microscopio portatile, che ingrandisce fino a 120X. Dimensioni così compatte da stare in tasca: l'ideale per esplorare o per specifici scopi professionali che richiedono ingrandimenti di precisione. Lo porti a casa a 14,99€ soltanto.

A seguire, un altro prodotto che – grazie all'enorme diffusione – è sempre meno un'assurdità. Si tratta di Tale Mate (versione 2020), un praticissimo trova oggetti smart, che sfrutta la connettività Bluetooth per rimanere connesso al tuo smartphone. In questo modo, ti segnala quando ti allontani troppo dall'accessorio, consentendoti di ritrovarlo. Perfetto per chiavi, zaino – e non solo – adesso è in sconto del 40% e lo porti a casa a 14,99€.

Il sesto gadget dovrebbero averlo tutti perché è utilissimo: una borraccia portatile di Brita che filtra in automatico l'acqua che metti all'interno. Riduce il residuo fisso all'interno, tramite appositi filtri a scomparsa e migliora notevolmente il gusto di quello che bevi. Risparmi sulle bottiglie usa e getta e godi di acqua saporita, con residuo fisso molto più basso di quella erogata dal rubinetto. La porti a casa a 12,89€.

Il settimo prodotto è utilissimo per eliminare il problema del ghiaccio sul vetro in tempo reale e senza sforzo. Basta qualche spruzzo e in pochi secondi, liberi il vetro della macchina e puoi partire. Più semplice da usare di uno grassatore, lo porti a 4,37€ soltanto.

L'ottavo prodotto è un cappello, si. Proprio un cappello normale non è, però: al suo interno, un paio di auricolari Bluetooth che ti permettono di ascoltare musica e parlare al telefono, mentre tieni la testa al caldo. Dotato di pulsanti rapidi, il sistema smart si può rimuovere, così da lavare il tessuto. Una genialata, ottima idea regalo, che prendi a 13,66€ appena.

Il nono prodotto è un telecomando per smartphone, che non potrebbe essere più comodo. Lo utilizzi in tutte quelle occasioni in cui hai necessità di fare una foto, stando lontano dal tuo device. Ad esempio, in caso di selfie di gruppo, autoscatti panoramici oppure fotografie con impostazioni manuali, che prevedono di non toccare il device per non destabilizzare il sensore. Un gadget tech che prendi a 7,99€ appena da Amazon.

Ok, ho detto tutti prodotti utilissimi e quello che sto per mostrarti – d'istinto – potresti pensare che non lo sia. Ma, siamo oggettivi: le palle di Natale sull'albero dovrai pure metterle. Ancora, un goccio di grappa in compagnia scalda e crea atmosfera. Quindi, perché non optare per una palla di Natale con all'interno 100ml di ottimo distillato Mazzetti D'Altavilla? Lo trovi a 6€ appena, ma ricorda: articolo riservato ai maggiori di 18 anni. Soprattutto, fanne un uso responsabile.

Insomma, visto quante utili assurdità puoi trovare a gran prezzo su Amazon? Questi prodotti, tutti a meno di 15€, sono quasi meglio della tecnologia mai più senza a meno di 25€.