Amazfit Verge Lite, smartwatch con GPS a prezzo WOW (-40% su eBay)

Chi l’ha detto che è necessario sborsare centinaia di euro per acquistare uno smartwatch con GPS+GLONASS e con una cassa completamente impermeabile? Se prendi al volo questa offerta eBay hai l’opportunità di ricevere a casa uno tra i wearable più acclamati degli ultimi tempi e con un design e una serie di funzionalità molto interessanti.

Con uno sconto del 40% su eBay, infatti, puoi acquistare lo smartwatch Amazfit Verge Lite ad appena 41€; inoltre, se inserisci subito il codice coupon “PIT10EUROFF2022” puoi sfruttare un ulteriore sconto di 10€ e far precipitare il prezzo finale a soli 31€.

Amazfit Verge Lite è in offerta su eBay a un prezzo quasi ridicolo: prendilo al volo

Il fitness tracker di Amazfit saprà soddisfare ogni tua aspettativa fin da subito, merito dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che lo rende un dispositivo adatto agli sportivi e non solo. Dotato di un bel display AMOLED ad alta risoluzione, la cassa è perfettamente impermeabile ad acqua e polvere fino a 50 metri, mentre la batteria ti offre fino a 20 giorni di autonomia a fronte di una singola carica.

A questo prezzo puoi anche sfruttare il modulo GPS+GLONASS per tracciare con precisione i tuoi spostamenti e i tuoi allenamenti all’aria aperta senza avere più bisogno del telefono al tuo fianco, mentre sul retro il sensore HR traccia costantemente il tuo battito cardiaco durante gli allenamenti e anche a riposo.

Prendi al volo quest’ottima occasione di eBay e metti subito nel carrello lo smartwatch economico di Amazfit fintanto che è in forte sconto. Inoltre, puoi ottenere un ulteriore sconto di 10€ utilizzando il codice coupon “PIT10EUROFF2022” in fase di acquisto: in questo modo pagherai il wearable appena 31€.

