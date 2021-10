Amazfit T-REX: lo smartwatch che non ha nulla di preistorico (coupon)

Dare il nome di un dinosauro a uno smartwatch potrebbe apparire come una mossa sbagliata, ma in realtà Amazfit T-Rex è stato chiamato così non perché obsoleto ma bensì perché resistente e potente come un esemplare mastodontico. Una volta scoperta la sua scheda tecnica ti troverai ad annuire davanti a questo gioiellino. In più ho una buona anzi buonissima notizia per te: è in promozione su Amazon e con soli 109,00€ lo fai tuo. Come? Ti basta attivare il coupon che però è a tempo limitato.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia, non fartelo scappare.

Amazfit T-Rex: tutti i pregi di questo smartwatch

Amazfit T-Rex è uno smartwatch senza mezzi termini. Grazie alla sua struttura resistente praticamente a tutto è perfetto per gli sport fuori porta ma anche da portare al polso con frequenza senza paura di poterlo danneggiare. Disponibile in colorazione nera ha un fit universale e quindi perfetto sia per polsi maschili che femminili.

La sua cassa ha una forma rotonda e prima vista potrebbe sembrare un più classico orologio da polso tecnico. Tuttavia una volta che tocchi il quadrante rivela la sua intelligenza. Il display è ovviamente a colori e AMOLED così da farti avere una visione chiara anche solo con un'occhiata.

Ha integrati al suo interno diversi sensori sia per lo sport che per il benessere. Ad esempio puoi fare affidamento su un monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7. In più è totalmente impermeabile quindi fino a 50 metri di profondità lo indossi senza farti problemi.

Non mancano all'appello funzioni relative alla quotidianità come le notifiche smart per chiamate e messaggi e un GPS integrato ad alta precisione.

La batteria? Non scherza neanche grazie alla sua immensa capacità che ti regala fino 20 giorni di utilizzo ininterrotto.

Acquista subito il tuo Amazfit T-rex attivando il coupon su Amazon a soli 109,90€. Le spedizioni avvengono in 24 o 48 ore per i clienti abbonati Prime.