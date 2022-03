Amazfit NEO sembra un Casio, ma è uno smartwatch SPETTACOLARE (24€)

Amante della tecnologia, ma incapace di resistere al fascino del vintage? Come ti capisco! Io Amazfit Neo ce l'ho e l'ho scelto proprio per questo. Al polso dà l'impressione di avere un Casio, ma è uno smartwatch a tutti gli effetti, con funzionalità avanzate.

Con le promozioni del momento, da Amazon questo wearable lo prendi a prezzo super concorrenziale. Bastano 24€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne.

Amazfit NEO: come un Casio, ma è uno smartwatch

Un classico senza tempo, pronto a impreziosire qualsiasi outfit. Questo dispositivo ha un display super essenziale, non touchscreen, diviso per permetterti di avere sempre l'orario e la data sotto controllo, ma anche le notifiche e i dati relativi a sport e salute. Naturalmente, è retroilluminato.

Non solo design retrò, ma anche autonomia energetica che non si vede mai su un werable come questo. Arrivi senza problemi fino a 28 giorni con una sola carica e non rinunci a funzioni dedicate alla salute, come il monitoraggio H24 del battito cardiaco e il controllo della qualità del riposo notturno.

Come anticipato, si tratta anche del perfetto alleato per lo sport. Da un lato, è in grado di tenere traccia di passi e calorie bruciate, dall'altro offre tre modalità di workout specifiche (corsa, camminata e ciclismo). Tieni traccia delle tue performance e scarica i dati all'interno della completissima applicazione.

Insomma, un assistente digitale dall'aria vintage, che puoi tenere sempre al polso. Super leggero, non è assolutamente fastidioso e resiste alle immersioni in acqua fino a 50 metri (presente la certificazione 5ATM).

Insomma, Amazfit NEO sembra un Casio, ma è un vero e proprio smartwatch. A questo prezzo poi è assolutamente da avere. Il tuo affare puoi farlo direttamente su Amazon: spunta il coupon in pagina, completa l'ordine adesso e prendilo a 23€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promo limitata.