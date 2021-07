Quando il fascino del vintage incontra tutta la potenza della tecnologia moderna, nascono gioielli come Amazfit Neo. Dispositivi che, contro ogni aspettativa, puoi comprare a un prezzo più che accessibile. Quando poi sono anche in sconto, allora l'affare è servito: spunta il coupon in pagina su Amazon e portalo a casa a 24€ circa, te ne innamorerai.

Amazfit Neo in sconto assurdo su Amazon

Un wearable il cui design non passa proprio inosservato. Hai presente il più classico dei Casio? Ecco, simile, ma molto più bello e con uno schermo dotato di visibilità eccezionale: lo so, ce l'ho! L'ho preso proprio appena uscito, rapita dal modo in cui questo dispositivo mette insieme il vintage e la moderna tecnologia.

Già, perché se fuori il guscio ha un sapore retrò, dentro è tutta tecnologia. Puoi contare, ad esempio, su una serie di feature pronte ad aiutarti a tenere sotto controllo la salute (come il battito cardiaco e il monitor della qualità del riposo notturno). Ancora, potrai tracciare anche la tua attività sportiva e non manca naturalmente la possibilità di gestire le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Non preoccuparti nemmeno dell'uso quotidiano: il tuo nuovo gioiellino non solo è realizzato con materiali super robusti, ma c'è anche la certificazione 5ATM. Questo significa che potrai immergerlo in acqua fino a 5 metri, senza preoccupazioni. E ovviamente, non dimenticare: Amazfit è brand leader nel settore.

Insomma, Amazfit Neo è un campione di bellezza e tecnologia, che ora porti a casa a un prezzo imbarazzante. Spunta il coupon in pagina su Amazon e fai il tuo affare adesso: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

